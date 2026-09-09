Super Karaoke, Michelle Hunziker canta 'Più bella cosa': "C’è ancora magia", sul web scatta la nostalgia per Eros Ramazzotti La conduttrice canta in mezzo al pubblico e si lascia andare all’emozione sulle note del celebre brano di Eros Ramazzotti: sui social piovono commenti

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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A Super Karaoke arriva uno dei momenti più emozionanti della serata. Michelle Hunziker, circondata dal pubblico, prende il microfono e intona "Più bella cosa", la celebre canzone di Eros Ramazzotti. Le note del brano trasformano immediatamente l’atmosfera: Michelle appare coinvolta, quasi commossa, mentre la gente intorno a lei canta a squarciagola. Una scena semplice ma carica di significato, che inevitabilmente riporta alla mente anche la storia d’amore tra la conduttrice e il cantante. E sui social, infatti, il pubblico si lascia andare alla nostalgia.

Super Karaoke, Michelle Hunziker emoziona cantando "Più bella cosa": le reazioni social

Bastano le prime note di "Più bella cosa" per cambiare completamente il volto della serata. Michelle Hunziker canta in mezzo alla gente e, questa volta, non c’è soltanto il sorriso della conduttrice sempre pronta alla battuta. C’è anche l’emozione. Michelle appare coinvolta mentre il pubblico canta insieme a lei uno dei brani più conosciuti e amati del repertorio di Eros Ramazzotti. Un momento che sui social viene immediatamente intercettato e commentato dagli spettatori. "Fa davvero commuovere, brava", scrive qualcuno, mentre un altro ammette: "Mi emoziono io a sentirla". Il brano, del resto, porta con sé un carico di ricordi impossibile da ignorare. È inevitabile che, ogni volta che Michelle canta "Più bella cosa", il pensiero corra anche alla sua storia con Eros e agli anni in cui i due sono stati una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. E infatti tra i commenti c’è anche chi si lascia andare alla fantasia: "Sarebbe magnifico se vi rimetteste insieme". Un desiderio che probabilmente appartiene più alla nostalgia dei fan che alla realtà, ma che dimostra quanto quella storia sia ancora impressa nell’immaginario del pubblico. Qualcuno, invece, preferisce concentrarsi esclusivamente sulla canzone: "Dopo tantissimi anni c’è ancora magia in questa canzone". E un altro commento non lascia spazio a dubbi: "Una delle canzoni più belle di sempre". In effetti, è difficile dare torto a chi considera "Più bella cosa" un classico capace di superare il tempo.

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A Super Karaoke il brano acquista però un significato ulteriore proprio grazie alla reazione di Michelle. La conduttrice non sembra limitarsi a eseguire una canzone, ma si lascia accompagnare dalle parole e dalla musica, condividendo con il pubblico un momento evidentemente personale. La gente intorno a lei fa il resto, cantando e creando quella dimensione collettiva che è poi la vera anima del karaoke. Nessuna grande costruzione scenografica, nessun effetto speciale: solo una canzone conosciuta da tutti e una conduttrice che per qualche minuto mette da parte il ruolo di padrona di casa e si lascia andare al ricordo. È proprio questa spontaneità ad aver colpito il pubblico. Sui social, tra nostalgia, emozione e inevitabili riferimenti a Eros Ramazzotti, il momento diventa uno dei più commentati della serata. E Michelle, ancora una volta, dimostra che non sempre per conquistare il pubblico servono grandi trovate: qualche nota, una canzone del cuore e un’intera piazza pronta a cantare possono bastare.

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