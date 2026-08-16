Michelle Hunziker, svolta nei prossimi palinsesti Mediaset: Super Karaoke cambia formula e arriva una nuova sfida per la conduttrice La conduttrice si prepara a una nuova sfida televisiva e la scelta della produzione potrebbe raccontare più di quanto sembri sul suo futuro a Mediaset

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La seconda edizione di Super Karaoke cambia completamente scenario. Dopo Ferrara, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker si prepara infatti a lasciare l’Emilia-Romagna per approdare in Liguria, con Ventimiglia scelta come nuova location per le registrazioni. La produzione dovrebbe fermarsi nella città ligure per tre giornate, dal 3 al 5 settembre, con il palco allestito al Belvedere del Resentello, a pochi passi dal mare. Una scelta che porta il programma dentro una cornice decisamente diversa rispetto a quella della prima edizione e che, sulla carta, potrebbe regalare immagini più spettacolari e un’atmosfera ancora più estiva.

Super Karaoke: perché il cambio location si fa interessante

Il format, infatti, sembra puntare sempre di più sulla dimensione itinerante: una città diversa, un pubblico diverso, un nuovo sfondo da trasformare in palcoscenico. È una strada che può funzionare, soprattutto per un programma musicale pensato per l’intrattenimento leggero e per valorizzare anche i luoghi che lo ospitano. Eppure, proprio qui potrebbe esserci il suo punto debole. Il confronto con Battiti Live viene quasi naturale. Il programma estivo legato a Radio Norba ha costruito negli anni una riconoscibilità fortissima proprio attraverso il rapporto con la Puglia, diventata molto più di una semplice location: è parte dell’immaginario dello show. Il territorio, il pubblico, le piazze e il paesaggio contribuiscono a definire il programma. Per Super Karaoke il discorso potrebbe essere diverso. Se ogni edizione cambia regione e scenario, il rischio è che la trasmissione finisca per non avere un luogo capace di identificarla immediatamente. Quando un format è ancora giovane, la costruzione di un’identità riconoscibile è tutt’altro che secondaria.

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Michelle Hunziker si sposta a Ventimiglia: trasformazione in atto a Mediaset

Da questo punto di vista, la scelta di Ventimiglia può essere letta come un esperimento. Mediaset sembra voler capire se il programma possa diventare una sorta di show musicale itinerante, capace di adattarsi a piazze e territori differenti. Una formula che, però, dovrà trovare un elemento distintivo abbastanza forte da non far percepire ogni nuova edizione come semplicemente "la stessa trasmissione in un altro posto". C’è anche Michelle Hunziker. Il nuovo spostamento potrebbe rappresentare un passaggio importante nel suo percorso televisivo a Mediaset: non soltanto una conduttrice chiamata a guidare un programma, ma il volto di uno show che potrebbe progressivamente cambiare pelle e ambizioni. Ventimiglia, dunque, potrebbe essere il primo segnale di una trasformazione più ampia per Super Karaoke. Resta da capire se questa libertà di cambiare casa sarà un punto di forza oppure il dettaglio che finirà per far perdere al format una parte della sua identità.

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