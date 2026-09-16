Super Karaoke, la seconda puntata tra polemiche e ritardi: Mediaset finisce (ancora) nel mirino dei social La seconda puntata dello show di Michelle Hunziker è iniziata alle 22.05, mentre la guida tv ufficiale indicava le 21.20: sui social diversi spettatori hanno segnalato il ritardo

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Non è bastato lo stacco pubblicitario (errato) annunciato proprio all’inizio della serata. La seconda puntata di Super Karaoke ha portato con sé anche un altro motivo di malcontento sui social: l’orario effettivo di partenza dello show rispetto a quello indicato dalla guida tv. A sollevare la questione è stato più di un telespettatore, con alcuni utenti che hanno fatto notare una discrepanza piuttosto evidente tra la programmazione annunciata e quella vista sul piccolo schermo. Una delle segnalazioni più nette arriva proprio dai social: la guida tv ufficiale di Mediaset indicava l’inizio di Super Karaoke alle 21.20, mentre la puntata è partita alla soglia delle 22.05. Quarantacinque minuti di differenza che, per chi si sintonizza davanti alla televisione seguendo l’orario comunicato, non sono esattamente un dettaglio.

Super Karaoke: pubblicità e il ritardo alimentano il malumore

Il tema è diventato ancora più evidente considerando quanto accaduto pochi minuti prima. Mediaset ha annunciato dieci minuti di pubblicità con una grafica, salvo far partire effettivamente la puntata dopo circa un minuto dall’inizio dello stacco. Una partenza quantomeno particolare che aveva già generato commenti e ironie da parte degli spettatori. Poi è arrivata la questione dell’orario. Sui social qualcuno ha iniziato a chiedersi se sia davvero possibile continuare a indicare un orario di partenza che poi viene disatteso in modo così evidente. Il malcontento, però, non nasce solamente ora. Il problema degli orari della prima serata e dei programmi che iniziano sempre più tardi è ormai una discussione ricorrente tra gli spettatori. A incidere, negli ultimi tempi, è stato il prolungamento dell’access prime time con La Ruota della Fortuna.

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Super Karaoke e l’access prime time che si mangia la prima serata

Il risultato di questa operazione è che il pubblico si trova spesso davanti a una serata televisiva che non coincide con quella annunciata nei palinsesti e nelle guide. Quando la differenza diventa consistente, la pazienza degli spettatori tende inevitabilmente a diminuire. Questo è quello che è successo anche ieri sera. Tra i commenti comparsi online, c’è chi ha fatto notare proprio la distanza tra l’orario riportato dalla guida e quello effettivo della messa in onda, chiedendosi per quanto tempo ancora questa dinamica possa essere considerata normale. Non è soltanto una questione di aspettare qualche minuto in più. Per chi organizza la propria serata sulla base della programmazione televisiva, l’orario indicato è pur sempre un’informazione precisa. Se la puntata comincia quasi un’ora dopo rispetto a quanto previsto, è inevitabile che qualcuno faccia notare la differenza.

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