Jurassic Park, il cast storico torna nello spot di Taika Waititi per il Super Bowl: risate assicurate Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum riprendono i loro ruoli per lo speciale spot Xfinity per il 60mo Super Bowl e diretto da Taika Waititi

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Universal Pictures

CONDIVIDI

Il Super Bowl, la finale del campionato USA di Football americano, è alle porte. Nella notte italiana tra l’8 e il 9 febbraio i New England Patriots e i Seattle Seahawks si daranno battaglia per la 60ma edizione del torneo. Tradizionalmente, gli spazi pubblicitari durante la trasmissione, in particolare durante l’intervallo, sono ambitissimi dalle varie aziende, che spesso organizzano degli spot per l’occasione. Non è stata da meno Xfinity, azienda di comunicazioni di Comcast Cable, che ha organizzato un commercial "vintage" con il cast originale di Jurassic Park, diretto nientemeno che da Taika Waititi (Thor: Ragnarok e Love and Thunder, Jojo Rabbit e Chi segna vince). Ed ecco quindi tornare a vestire i propri costumi Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern.

Lo splendido spot Xfinity di Taika Waititi col cast originale di Jurassic Park

Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm tornano a Jurassic Park nello spot Xfinity fatto per il Super Bowl e diretto da Taika Waititi. Un mix tra scene originali di Jurassic Park e integrazioni fatte per l’occasione. Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern riprendono i loro storici ruoli a distanza di quattro anni da Jurassic World – Il Dominio. Lo spot, che vi lasciamo in calce a questo articolo, gioca su alcune delle scene più iconiche dell’originale Jurassic Park, uscito nel 1993. Non sono ovviamente mancati richiami alle battute più riconoscibili, declinate alle necessità dello spot. Ed è così che "Wi-Fi, uh, finds a way", ovvero "Il wi-fi trova un modo", che lo fece l’evoluzione nel film diretto da Steven Spielberg.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Questi personaggi sono come membri della famiglia per noi", ha detto Laura Dern nel making of dello spot. "Tornare a stare assieme a Ian Malcolm e al Dr. Alan Grant è il paradiso". "È come se non fosse passato un singolo giorno", ha commentato a sua volta Jeff Goldblum. "È così che mi sento quando guardo negli occhi Sam Neill e Laura Dern", ha aggiunto. Nostalgico e sentimentale anche il commento di Neill, che ha detto "Sono passati 33 anni da quando abbiamo girato il primo film. Jeff e Laura sono senza dubbio degli amici. Non ci vediamo abbastanza, quindi ogni occasione per farlo è sembra una bella cosa".

Guida TV

Potrebbe interessarti anche