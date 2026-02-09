Il cinema invade il Super Bowl 2026: da Star Wars a Spielberg, tutti i trailer dei film in uscita (c’è anche Netflix) Dal ritorno di Baby Yoda alle sorprese Netflix, passando per Spielberg e DC: il Super Bowl 2026 diventa la vetrina globale dei film più attesi dei prossimi mesi

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026 si è tenuto il Super Bowl 2026, con kickoff alle 0:30 italiane. Al Levi’s Stadium di Santa Clara si sono sfidati Seattle Seahawks e New England Patriots. L’inno nazionale è stato cantato da Charlie Puth e halftime show ha visto Bad Bunny. La diretta italiana si è svolta su Italia 1 e DAZN. Uno dei momenti più importante (e attesi, se così vogliamo dire) del Big Game è stata proprio la pioggia di trailer che ha mostrato tutti i film in uscita: da i Minions a Star Wars, passando per Spielberg e Cliff Booth (di Netflix). Insomma, non è mancato proprio nulla. Di seguito, vi mostriamo tutti i trailer.

Super Bowl 2026, tutti i trailer dei film in uscita: Minions, Star Wars, Supergirl e altri

Ebbene, chi segue il Super Bowl sa bene che non si godrà solo l’evento sportivo ma anche tanto spettacolo e, soprattutto, potrà vedere in anticipo i nuovi trailer dei film in uscita. Anche in questa edizione, ce ne sono stati davvero tanti e noi, di seguito, ve li sveliamo:

Minions & Monsters

I Minions tornano al cinema con Minions & Monsters, terzo film a loro dedicato e settimo capitolo dell’universo di Cattivissimo Me, in uscita il a luglio. Ambientato nella Hollywood degli anni ’20, il film li vede per la prima volta lontani da Gru, impegnati a realizzare un bizzarro film sui mostri. Nel trailer, diffuso da Universal Pictures durante il Super Bowl, si vedono i Minions partire per una folle avventura alla ricerca di creature spaventose da trasformare nei cattivi del loro progetto cinematografico. Le immagini mostrano l’incontro con una simpatica creatura verde, scontri comici con mostri marini, un gigantesco coniglio rosa dal carattere aggressivo e una mummia che viene accidentalmente sbendata, con esiti esilaranti. Il tono resta quello classico della saga: slapstick, caos e gag visive, ma con un’estetica che richiama il cinema horror d’epoca.

Cliff Booth (film Netflix)

Durante il Super Bowl, è stato trasmesso anche il primo teaser trailer di Le avventure di Cliff Booth, sequel di C’era una volta a Hollywood. Il film Netflix, diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino, segue Booth (Brad Pitt) dopo gli eventi del film originale, mostrando il suo passaggio da stuntman di Rick Dalton a figura indipendente nel mondo di Hollywood. Nel teaser, Booth, interpretato da Brad Pitt, racconta a Elizabeth Debicki di aver aiutato Rick a gestire gli intrusi hippie, mentre si muove tra diverse ambientazioni hollywoodiane: lo si vede camminare fianco a fianco con Debicki tra edifici, affrontare gangster armati, osservare un film Blaxploitation in una sala di proiezione e partecipare a un demolition derby, con la spiaggia di Malibu e l’iconico Big Kahuna Burger che fanno da sfondo alle sue avventure. Tutto il montaggio, accompagnato dal tema di Peter Gunn, mescola azione e dettagli di vita quotidiana, mentre la scelta di censurare sigarette, alcol, nudità e parolacce aggiunge un tocco ironico e riflessivo sulla cultura televisiva. Il cast vede, oltre a Pitt, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan e JB Tadena, con la regia affidata a David Fincher e sceneggiatura di Tarantino.

Star Wars – The Mandalorian and Grogu

Durante il Super Bowl, Lucasfilm ha presentato il nuovo trailer di The Mandalorian and Grogu. Il breve spot di 37 secondi mostra Mando e Grogu (alias Baby Yoda) mentre viaggiano nella neve trascinati dai Tauntaun, in uno scenario che ricorda il pianeta ghiacciato Hoth. Il trailer evidenzia il legame tra i due personaggi e il tono emotivo e divertente del film, anticipando le loro avventure in una galassia ancora in ripresa dalla caduta dell’Impero. Nel cast appaiono Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, Jonny Coyne, e cameo di Babu Frik e Zeb Orrelios.

Disclosure Day

Durante la stessa giornata, la Universal Pictures ha diffuso il trailer di Disclosure Day, il nuovo film di fantascienza di Steven Spielberg. Il trailer mostra Emily Blunt, meteorologa di Kansas City, che affronta una misteriosa forza extraterrestre in diretta, e Josh O’Connor, un convinto credente nella vita aliena, deciso a rivelare la verità al mondo. Il film esplora il tema dell’incontro con forme di vita aliene e uscirà questa estate.

Supergirl

Poco primi del Super Bowl 2026, DC Studios ha pubblicato il nuovo trailer di Supergirl, con Milly Alcock. Il teaser mostra la vita di Kara Zor-El su Krypton prima della distruzione del pianeta, il suo primo incontro con il cane superpotente Krypto e le sue prime battaglie dopo gli eventi di "Superman" di James Gunn. La trama del film vede Supergirl affrontare un avversario spietato, unendosi controvoglia a un’improbabile alleata in un viaggio interstellare tra vendetta e giustizia. Il film è ispirato al fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King. Nel cast ci sono Matthias Schoenaerts come il villain Krem delle Colline Gialle, Eve Ridley, Jason Momoa e altri. La regia è di Craig Gillespie, la sceneggiatura di Ana Nogueira e la produzione di Peter Safran e James Gunn.

Project Hail Mary

Amazon MGM ha pubblicato il trailer finale di Project Hail Mary, l’adattamento del romanzo di Andy Weir. Nel trailer, Ryan Gosling lancia un pallone da football verde neon sul tetto del famoso Randy’s Donuts di Los Angeles e incontra l’alieno Rocky nello spazio. I due imparano a comunicare grazie a un dispositivo sofisticato e instaurano un legame mentre collaborano per salvare le rispettive stelle. Le scene mostrano Ryland Grace (Gosling), insegnante e scienziato improvvisato, che viene reclutato per un’ultima missione per salvare la Terra da un sole morente. Il trailer alterna momenti di tensione e scoperta, con Rocky che interagisce con Grace e scene che suggeriscono l’avventura, la scienza e l’amicizia interstellare. La colonna sonora include I Would Die 4 U di Prince, Sign of the Times di Harry Styles e Champagne Supernova degli Oasis.

The Super Mario Galaxy Movie

Anche il nuovo trailer di Super Mario Galaxy, il sequel di Super Mario Bros., è stato presentato al Super Bowl e mostra un’avventura spaziale ricca di azione e humor. Nel film, Mario (Chris Pratt) e Luigi (Charlie Day) uniscono le forze per salvare la Principessa Peach (Anya Taylor-Joy), con l’aiuto della potente Principessa Rosalina (Brie Larson). Il trailer mette in evidenza scene incredibilmente belle, tra pianeti colorati, battaglie contro Bowser (Jack Black) e il ritorno di personaggi amati come Toad (Keegan-Michael Key) e Kamek (Kevin Michael Richardson). Benny Safdie doppia Bowser Jr. Il film uscirà il 1° aprile 2026

