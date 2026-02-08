Super Bowl 2026, l'evento imperdibile lancia il cinema: dove e quando vederlo in TV e in streaming Il match tra New England e Seattle infiamma la domenica sportiva americana mentre Hollywood prepara i suoi colpi migliori per la serata

Il Super Bowl LXI si prepara a diventare l’evento televisivo e sportivo più importante dell’anno. La finale della NFL per la stagione 2025-2026 vedrà sfidarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. L’appuntamento con il Super Bowl 2026 è fissato per domenica 8 febbraio (quando in Italia sarà ormai la notte tra l’8 e il 9 febbraio), con il calcio d’inizio previsto intorno alle ore 00:30 italiane. Un evento che non è solo una partita di football americano, ma un vero e proprio fenomeno di costume globale che attira milioni di spettatori anche per lo spettacolo dell’Halftime Show e per le ricchissime (e costosissime per gli inserzionisti) interruzioni pubblicitarie.

Super Bowl 2026: dove vedere l’evento in tv e in streaming

In Italia gli appassionati potranno seguire la sfida in diversi modi. La diretta televisiva sarà garantita dai canali Mediaset, con una copertura in chiaro su Italia 1 che inizierà poco prima del kick-off. Per quanto riguarda lo streaming, l’evento sarà disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, accessibile da smartphone, tablet e PC. Anche la piattaforma DAZN offrirà il Super Bowl all’interno del pacchetto NFL Game Pass, permettendo di godere della trasmissione originale americana con i commenti in lingua inglese e gli spot integrali prodotti per il mercato statunitense.

Non solo sport: lo show e gli spot miliardari

Oltre alla tensione sul campo per la conquista del Vince Lombardi Trophy, l’attenzione è rivolta all’intervallo. Quest’anno l’Halftime Show vedrà protagonisti brand globali hanno investito cifre astronomiche per accaparrarsi trenta secondi di spazio pubblicitario, con costi che ormai superano i 7 milioni di dollari a spot. Il Super Bowl è infatti la vetrina principale per i grandi studi cinematografici, che utilizzano questa occasione per lanciare i trailer dei film più attesi dell’estate e dell’autunno.

Secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti di Hollywood, l’edizione 2026 potrebbe ospitare alcune anteprime eccellenti. Gli analisti prevedono la diffusione di uno spot speciale per il capitolo finale di Fast Forever, che ha appena ricevuto l’ufficializzazione della data d’uscita per il 2028 ma che necessita di mantenere alto l’hype tra i fan. Molto probabile anche un primo teaser per la nuova serie TV di Harry Potter prodotta da HBO, considerando il recente annuncio del debutto per l’inizio del 2027.

Altri titoli in pole position per uno spot sono il sequel di Super Mario Bros. Movie e il prossimo capitolo dell’universo Marvel (Avengers: Doomsday). Netflix, probabilmente, non resterà a guardare, e potrebbe sfoderare un contenuto legato all’imminente seconda stagione del live action di One Piece, dato che recentemente è già uscito uno spot direttamente legato all’NFL. Non solo, perché potremmo vedere anche i trailer di due nuovi film Pixar in arrivo: Jumpers – Un Salto tra gli Animali, la cui uscita italiana è fissata per il 5 marzo, e Toy Story 5, dal 17 giugno al cinema. E ancora Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Minions 3 e Disclosure Day, il film di Steven Spielberg in arrivo l’11 giugno. Insomma, un evento imperdibile.

