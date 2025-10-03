Suits LA, da New York a Hollywood: il legal drama si reinventa con Stephen Amell e sbarca su Sky e NOW con lo spin-off Dalla Grande Mela alla West Coast: Suits LA accende il mondo legale tra glamour, tradimenti e il carisma di Stephen Amell. Su Sky e NOW arriva lo spin-off.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Dopo dubbi e incertezze, su Sky e in streaming su NOW arriva Suits LA, una serie televisiva nata come spin-off del celebre legal drama Suits, e con protagonista Stephen Amell. Ideata da Aaron Korsh, propone una trama inedita ambientata nello stesso universo narrativo della serie originale (avvocati eccellenti), ma questa volta collocata sulla costa opposta degli Stati Uniti. Lo sappiamo, voi volete conoscere il giorno preciso in cui questa serie debutterà in Italia… ebbene, proseguite la lettura e ve lo sveliamo.

Suits La, lo spin-off della celebre serie sbarca su Sky e NOW: ecco quando

Dal 3 ottobre arriva in esclusiva su Sky e in streaming su NOW Suits LA, spin-off del celebre legal drama Suits (2011-2019), tornato di recente un fenomeno grazie proprio allo streaming. La nuova serie sposta l’azione da New York a Los Angeles, cambiando prospettiva: dal diritto societario al penale legato al mondo dello spettacolo. Protagonista è Ted Black (Stephen Amell), ex procuratore federale deciso a rilanciare la sua carriera difendendo clienti influenti a Los Angeles. Quindici anni fa ha fondato lo studio Black Lane Law con l’amico d’infanzia Stuart Lane, specializzato in diritto penale e dell’intrattenimento. Lo studio attraversa una crisi e Ted deve assumere un ruolo che ha sempre evitato. Intorno a lui ruotano figure complesse: Erica Rollins, brillante e ambiziosa, pronta a testare la lealtà dei colleghi, e Rick Dodsen, pupillo di Ted, determinato a ottenere una promozione e superare la rivale Rollins. Nel frattempo, emergono lentamente segreti del passato che hanno spinto Ted a lasciare tutto e tutti quelli che amava.

Il cast include Lex Scott Davis (Erica Rollins, socia di Ted), Josh McDermitt (Stuart Lane, ex collega rivale) e Bryan Greenberg (Rick Dodsen). Non mancano cameo di personaggi storici, come Harvey Specter interpretato da Gabriel Macht. Le riprese si sono svolte tra Vancouver e Los Angeles.

Qualche curiosità sulla serie originale, Suits

In questo paragrafo, vi riportiamo qualche curiosità sulla serie madre dello spin-off, Suits. Pur essendo ambientata a New York, è stata girata principalmente a Toronto per motivi fiscali e per la somiglianza architettonica tra le due città. Solo il pilot è stato realizzato a New York. Location iconiche includono il Bay Adelaide Centre, la zona di Temperance Street, il Ritz-Carlton Hotel e il Black Market su Queen Street West. Il cast ha contribuito a dare vita ai personaggi: Gabriel Macht (Harvey Spectre) ha potuto sfruttare la sua esperienza familiare da avvocato; Patrick J. Adams (Mike Ross) ha lasciato la serie alla settima stagione per motivi di salute mentale, lanciando poi un podcast di rievocazione insieme a Sarah Rafferty; Meghan Markle (Rachel Zane) ha ridotto i contatti con i colleghi dopo il matrimonio con il principe Harry. Creata da Aaron Korsh, ex banchiere d’investimento, la serie era inizialmente pensata per Wall Street ma si è trasformata in un dramma legale. Le viste panoramiche di New York negli uffici sono in realtà sfondi digitali.

