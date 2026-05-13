Succede anche nelle migliori famiglie, la commedia con Alessandro Siani e Cristiana Capotondi torna in TV Una commedia brillante tra lutti, riconciliazioni e colpi di scena che cambiano gli equilibri. Ecco tutti i dettagli sul film ambientato in una soleggiata Sicilia.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Succede anche nelle migliori famiglie fa ritorno in TV, Davide Di Rienzo, laureato in medicina ma impegnato nel volontariato alla Caritas, vive da sempre all’ombra di un padre medico severo e ipercritico che lo ha sempre considerato la "pecora nera" della famiglia. Dopo la morte del padre, Davide torna in Sicilia nella villa di famiglia insieme ai fratelli Isabella e Renzo, rispettivamente psicologa e avvocato, dove ritrovano la madre Lina, ancora provata dal lutto. Dopo alcuni giorni, la madre sorprende i figli annunciando la volontà di risposarsi con Angelo Cederna, suo amore di gioventù. I tre fratelli reagiscono inizialmente con decisione contraria, ma la donna procede comunque con i preparativi delle nozze. Nel giorno del matrimonio, una serie di eventi e rivelazioni portano alla luce segreti familiari nascosti, ribaltando completamente le dinamiche tra madre e figli. Nel cast Alessandro Siani interpreta Davide Di Rienzo e Cristiana Capotondi veste i panni di Isabella Di Rienzo, al centro delle tensioni familiari e dei conflitti emotivi che attraversano la storia, insieme agli altri membri della famiglia.

Succede anche nelle migliori famiglie va in onda stasera stessa su Rai 1, alle 21.45. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

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