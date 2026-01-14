Trova nel Magazine
I Subsonica pubblicano “Il tempo in me”: il significato del testo e perché è un brano speciale

È in uscita questo venerdì la nuova canzone della band torinese. Poi a fine marzo arriverà il super-evento per festeggiare i 30 anni di attività. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Subsonica
Mediaset Infinity

I Subsonica sono pronti a riaccendere la scena musicale italiana. La storica rock band torinese ha infatti annunciato il nuovo singolo "Il Tempo in Me", in uscita venerdì 16 gennaio. Il brano, che anticipa l’arrivo dell’undicesimo album in studio previsto per la primavera 2026, segna un ritorno potentissimo dopo il successo di Radio Mogadiscio, pubblicato a novembre scorso. Vediamo tutti i dettagli.

Subsonica, l’arrivo del nuovo singolo Il Tempo in Me

Sui social, i Subsonica hanno appena presentato la cover del nuovo singolo in uscita, "Il Tempo in Me". L’immagine è quella un medaglione (forse un astrolabio) immerso nella sabbia, ed è accompagnata da una riflessione che è già una dichiarazione d’intenti: "Una canzone che parla del tempo, che è anche uno degli elementi base per la musica".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La band, con la consueta ironia, ha anche lanciato una frecciatina al modo in cui si produce musica oggi: "Purtroppo in tempi recenti la richiesta per la durata di una canzone, nei circuiti ufficiali, è drammaticamente scesa sotto i 3 minuti". Il loro brano, invece, si prende tutto il tempo necessario: dura 4 minuti e 7 secondi, una piccola provocazione contro le logiche del mercato musicale digitale, dove conta di più la brevità del contenuto che la profondità dell’ascolto.

Un 2026 speciale: trent’anni di Subsonica

L’uscita del nuovo singolo anticipa anche un traguardo importante per i Subsonica. Non solo il nuovo album, ma anche i trent’anni di carriera della band. Per celebrare l’anniversario, il gruppo lancerà un evento speciale dal titolo "Cieli su Torino 96-26". Quattro concerti – il 31 marzo, e poi l’1, il 3 e il 4 aprile – ospitati alle OGR di Torino, l’ex Officina Grandi Riparazioni diventata oggi uno spazio multifunzionale per arte e musica.

Le prime due date sono già sold out, segno dell’attesa e dell’affetto che il pubblico continua a dimostrare nei confronti del gruppo. Ma non si tratterà di semplici live: nel biglietto è infatti incluso l’accesso a una mostra interattiva dedicata ai trent’anni di storia della band, con fotografie inedite, strumenti, costumi e manifesti storici. Ogni serata avrà una scaletta diversa, con setlist costruite per attraversare tre decenni di sperimentazioni, successi radiofonici e collaborazioni iconiche. E al termine dei concerti, i membri del gruppo si trasformeranno in DJ per animare una festa finale.

Insomma, dopo 30 anni di viaggi sonori i Subsonica continuano a spingersi al limite, tra concerti evento e nuovi singoli che sfidano le convenzioni. E la speranza è continuino a farlo ancora a lungo.

