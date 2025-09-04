Valeria Golino su RaiPlay in un film che insegna a 'guardare oltre’: un racconto potente di emozioni e speranza La pellicola del 2017 diretta da Silvio Soldini e che vi consigliamo è una raro esempio di cinema che sa emozionare senza usare artifici. Con Adriano Giannini.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Su RaiPlay non è difficile imbattersi in piccoli tesori nascosti che sanno parlare dritto al cuore dello spettatore. "Il colore nascosto delle cose", diretto da Silvio Soldini, è uno di questi rari esempi: un film che regala un’unica combinazione di delicatezza, profondità e leggerezza, e che brilla grazie all’interpretazione intensa di Valeria Golino. Insomma, per chi cerca una pellicola italiana che sappia sorprendere per sensibilità e umanità, questa è la scelta perfetta per una serata di emozioni autentiche (e qualche lacrima). Ecco tutti i dettagli.

La trama de Il colore nascosto delle cose su RaiPlay: emozioni, limiti e rinascita

Il film Il colore nascosto delle cose, approdato nelle sale nel 2017, racconta la storia di Teo (Adriano Giannini), creativo pubblicitario dalla vita apparentemente perfetta ma intrappolato nella propria superficialità. L’incontro inatteso con Emma, una donna cieca interpretata da una straordinaria Valeria Golino, cambierà ogni prospettiva. Tra i due si svilupperà un sentimento forte, puro e fuori dagli schemi. Un legame che costringerà entrambi a superare i propri limiti, scoprendo nuove forme di intimità e di ascolto.

La sceneggiatura, firmata da Soldini, Doriana Leondeff e Davide Lantieri, si muove con rispetto fra intimità psicologica, barriere fisiche e slanci vitali. Emma vive la sua cecità con pacatezza, autonomia e ironia, diventando il motore della rinascita di Teo ma anche lo specchio delle sue fragilità. E la loro storia si riempie di momenti di poesia, scontri e piccoli dettagli quotidiani che scardinano i pregiudizi su ciò che ‘vedere’ significa davvero.

Un cast in stato di grazia con Valeria Golino e Adriano Giannini

"Il colore nascosto delle cose" è stato accolto da pubblico e critica come uno dei film italiani più originali degli ultimi anni, per il modo delicato e mai retorico con cui affronta il tema della disabilità sensoriale. La regia attenta di Soldini e una fotografia raffinata valorizzano il viaggio interiore dei protagonisti, mentre il duo Golino-Giannini convince per chimica e profondità, passando con grazia dal dramma alla commedia.

Dove vedere Il colore nascosto delle cose in streaming

Chi ama il cinema d’autore, o semplicemente cerca una storia capace di emozionare senza facili artifici, troverà in "Il colore nascosto delle cose" una visione obbligatoria. Il film è oggi disponibile in streaming gratuito su RaiPlay, pronto a conquistare il pubblico che ha voglia di lasciarsi guidare – anche ad occhi chiusi – dentro i territori inesplorati dell’anima e dei sentimenti. Insomma, con Valeria Golino e una regia che parla direttamente al cuore, le emozioni sono assicurate.

