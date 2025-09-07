Su Netflix dovete assolutamente recuperare questo film cult Anni '80 Christian De Sica e un Jerry Calà in gran spolvero guidano in modo esilarante il cast di Sapore di mare

Tra avventure e amori estivi, Sapore di mare è un ritratto di una estate degli Anni 60, capace di resistere al trascorrere degli anni con racconti che restano sempre molto attuali e moderni. Un cast azzeccatissimo e una colonna sonora evocativa sono tra gli ingredienti che hanno reso questo film un vero e proprio cult senza tempo

Un memorabile cast Anni ’80

Un film capace di unire intere generazioni: Sapore di mare, l’iconica pellicola Anni 80 di Carlo Vanzina (scritto insieme al fratello Enrico), è diventato ormai un cult grazie a una storia frizzante, leggera ed evocativa che ci riporta indietro nel tempo, ma che è ancora paradossalmente molto attuale. A far da sfondo al racconto, le mitiche vacanze estive in Versilia, crocevia di amori fugaci, storie reali, amicizie profonde, avventure passionali.

Nel cast, oltre a Christian De Sica nel ruolo di un giovane rampollo di una famiglia benestante, spicca un Jerry Calà in grande spolvero, accompagnato da Marina Suma, Gianni Ansaldi, Isabella Ferrari e Angelo Cannavacciuolo. Superbamente a proprio agio nel suo ruolo, c’è anche la divina Virna Lisi. Da sottolineare la scelta dei brani della colonna sonora, che fa da azzeccatissima cornice con brani del calibro di Abbronzatissima, Il cielo in una stanza, Una rotonda sul mare e Perdono.

Christian De Sica protagonista su Netflix

Forte dei Marmi, piena estate 1964: alcune famiglie di diversa estrazione sociale si incontrano sulle sabbiose spiagge della Versilia, dove si intrecciano amori clandestini, baci rubati e avventure disilluse. I più giovani, infatti, fanno gruppo e, ognuno con il proprio carattere, prova a creare i presupposti per poter passare una estate da ricordare e da raccontare agli amici una volta tristemente rientrati nella routine quotidiana.

Si intrecciano così le strade di persone molto diverse tra loro, ma unite dalla voglia di godere appieno del proprio momento di gloria, tra feste, vita da mare, amori e delusioni.

Sapore di mare in streaming: dove e quando vederlo

Campione di incassi ai botteghini, il film racconta storie che potrebbero riguardare ognuno di noi, riuscendo così a conquistare il pubblico con situazioni ed episodi capaci di far immedesimare lo spettatore in uno dei protagonisti. Per rivivere le emozioni di una estate ormai agli sgoccioli, è possibile trovare Sapore di mare in streaming su Netflix.

