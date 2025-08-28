Su Netflix c'è un film con Benedetta Porcaroli che vi farà gelare il sangue (ed è una storia vera): una violenza brutale
La pellicola è un esperimento cinematografico riuscito solo in parte, in cui però la storia del Massacro del Circeo mostra ancora tutta la sua brutale violenza
Quello del Massacro del Circeo è uno dei fatti di cronaca nera più noti e che più hanno sconvolto l’Italia. Il 29 e il 30 settembre 1975, Rosaria Lopez e Benedetta Colasanti vengono rapite, segregate e violentate in una villa del rinomato litorale pontino da parte di 3 esponenti della "Roma bene" di quegli anni: Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira. Nel 2021 Stefano Mordini tenta una missione all’apparenza impossibile: adattare in un film il romanzo La scuola cattolica, di Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega nel 2016. Un volume da oltre 1.300 pagine in cui l’autore non solo rievoca la vicenda, ma prova a indagare le motivazioni che possano aver trasformato tre ragazzi apparentemente normali in spietati killer. Nel cast de La scuola cattolica, disponibile in streaming su Netflix, Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Federica Torchetti, Luca Vergoni, Francesco Cavallo, Fabrizio Gifuni e Riccardo Scamarcio.
La trama de La scuola cattolica in streaming su Netflix con Benedetta Porcaroli
Roma, anni 70. In un quartiere borghese, un gruppo di amici frequenta una prestigiosa scuola cattolica. Edoardo (lo stesso scrittore del romanzo), e i suoi compagni vivono nelle gabbie dorate costruite per loro dalle loro famiglie, esponenti di un circolo che può godere di potere e privilegio. Tra di loro ci sono i tre ragazzi che si renderanno protagonisti del Massacro del Circeo: Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira. Con l’inganno rapiscono e tengono segregate le amiche Donatella Colasanti (Benedetta Porcaroli) e Rosaria Lopez, sottoponendole a violenza e poi uccidendole. O, almeno, credendo di uccidere anche Donatella, sopravvissuta per miracolo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
JUn film agghiacciante ma non del tutto riuscito
Purtroppo l’obiettivo che Mordini si pone non si concretizza. Il romanzo originale di Albinati è troppo imponente per essere riassunto efficacemente in un film un’ora e mezza. La storia che racconta rimane ancora atroce, macabra e drammaticamente attuale, ma il modo in cui viene raccontata è spesso sconnesso. Il risultato è un collage di citazioni, scene e frasi prese dal libro di Mordini e ragguagliate in maniera non sempre funzionante. Si salva la prova attoriale di Benedetta Porcaroli, sempre in parte e decisamente credibile.
Se volete comunque farvi un’idea del film e riscoprire una delle pellicole che hanno lanciato Benedetta Porcaroli, trovate La scuola cattolica in streaming nel catalogo di Netflix.
Potrebbe interessarti anche
Benedetta Rossi, spavento e operazione: “Brutto nodulo alla gola”, come sta ora
La cuoca e conduttrice ha sorpreso i fan con una notizia preoccupante. L'hanno opera...
Guillermo del Toro porta Frankenstein su Netflix: quando esce il film e nuove immagini
Netflix ha diffuso nuove immagini dell'attesissimo film diretto da Guillermo Del Tor...
Emily in Paris 5 sbarca a Venezia, tutte le location magiche della quinta stagione della serie nella città lagunare
L’amata serie Netflix con Lily Collins è pronta a girare i nuovi episodi in un vero ...
La scioccante storia vera del "caso Jussie Smollett", quando esce il documentario di Netflix
Tutta la verità dietro alla sedicente aggressione subita dall'attore Jussie Smollett...
Mercoledì, la storia della Famiglia Addams continua (ma non sarà una serie Netflix): in arrivo un film animato
La storia di Mercoledì e della Famiglia Addams avrà un nuovo capitolo attraverso un ...
Aema, la storia vera che ha sconvolto la Corea nella serie tv Netflix: trama, trailer e quando esce
Aema è la nuova serie Netflix coreana che porta in scena la storia vera del primo fi...
Il Mio Anno a Oxford non è la solita storia d’amore: Netflix lancia il film che ci farà piangere ad agosto
Tra atmosfere british, amori struggenti e un finale che lascia il segno, il nuovo fi...
Su Raiplay un film potente con Elodie: la storia vera che ha portato una pioggia di premi e riconoscimenti anche a Venezia
Una meravigliosa e seducente Elodie esplora l’amore e la vendetta tra famiglie mafio...