Su Disney Plus c'è la fiction pilastro di Rai 1: le prime quattro stagioni che hanno polverizzato i record francesi
Morgane Detective Geniale, serie cult franco-belga con Audrey Fleurot arriva sulla piattaforma Disney dopo il grande successo europeo
Disney+ arricchisce il proprio catalogo con uno dei polizieschi europei più amati e seguiti degli ultimi anni. Da aprile sono infatti disponibili sulla piattaforma le prime quattro stagioni di Morgane Detective Geniale (HPI – Haut Potentiel Intellectuel), la serie televisiva franco-belga che ha polverizzato i record di ascolti in patria e conquistato milioni di spettatori anche in Italia, inizialmente sulla RAI. L’arrivo in streaming rappresenta un’occasione preziosa per i fan di recuperare la storia dall’inizio o per chi non ha ancora scoperto le vicende di Morgane Alvaro, una donna delle pulizie con tre figli, due ex mariti e un quoziente intellettivo fuori dal comune (160) che si ritrova a collaborare con la polizia di Lille.
Il successo travolgente e il debutto travagliato della quinta stagione
In Italia, la serie è diventata un pilastro del palinsesto di Rai 1, dove le prime quattro stagioni hanno ottenuto un riscontro di pubblico straordinario, spesso dominando le serate di messa in onda. Tuttavia, il rapporto tra la serie e la televisione pubblica ha subito un recente scossone con l’arrivo della quinta stagione. Il debutto dei nuovi episodi è stato infatti caratterizzato da una programmazione travagliata per via di una leggera ma comunque sensibile flessione nel numero, che ha portato a uno spostamento di rete tra Rai 1 e Rai 2. Questo clima di incertezza ha spinto molti spettatori a cercare alternative per seguire la propria eroina preferita, rendendo l’approdo su Disney+ delle stagioni precedenti un’ottima occasione, dato che la piattaforma ha in catalogo altre serie simili, tra cui il suo remake americano.
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L’eredità di Morgane e il remake americano High Potential
La forza del format originale, capace di mescolare il procedural poliziesco con la commedia umana e familiare, non è passata inosservata oltreoceano. Il successo globale di Morgane Detective Geniale ha infatti spinto la televisione americana a realizzarne un remake intitolato High Potential. La versione statunitense vede protagonista Kaitlin Olson nel ruolo che è stato di Audrey Fleurot, mantenendo la premessa della madre single dotata di un intelletto superiore che aiuta le forze dell’ordine a risolvere casi apparentemente impossibili. Il fatto che Disney+ ospiti ora la serie originale in molti mercati sottolinea la qualità di una scrittura capace di parlare a culture diverse, partendo da un personaggio femminile imperfetto, caotico ma brillantemente intuitivo.
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