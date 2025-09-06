Striscia la notizia ci riprova, torna in TV dopo la crisi, Jimmy Ghione: "Ci sono cambiamenti". Quando riparte Striscia la Notizia torna in tv a novembre Lo storico tg satirico di Antonio Ricci si prepara a riprendersi il suo posto dopo mesi di assenza dal piccolo schermo.

Il ritorno di Striscia la Notizia è ormai alle porte. A confermarlo è stato Jimmy Ghione, uno degli inviati più noti della trasmissione, che a La Spezia, durante la rassegna "Protagonisti", ha svelato quando il programma tornerà a far parte dei palinsesti Mediaset. Un annuncio accolto con curiosità dal pubblico, che da mesi si chiedeva se e quando il tg satirico sarebbe tornato a occupare la fascia dell’access prime time.

L’annuncio di Jimmy Ghione su Striscia la Notizia

Ghione non ha lasciato spazio a interpretazioni: Striscia la Notizia tornerà a novembre, più precisamente nella seconda settimana del mese. Una scelta che, come ha spiegato lui stesso, non è stata casuale. "Ci sono stati dei cambiamenti con la Ruota della Fortuna, ma noi ci saremo. Partiremo nella seconda settimana perché noi iniziammo la seconda settimana di novembre. Non ci sembrava giusto iniziare la settimana prima, ci sono i morti, i santi, delle ricorrenze" ha raccontato, ricordando il debutto del programma nel 1988. Il nuovo inizio rappresenta quindi una decisione simbolica, che lega il passato alla nuova stagione televisiva.

Il confronto con gli ascolti de La ruota della Fortuna

Negli ultimi mesi molto si è parlato del futuro del programma, soprattutto per via dello spazio lasciato a La ruota della fortuna con Gerry Scotti, che ha portato a casa risultati importanti. Ghione però ha voluto mettere i puntini sulle "I": "Gerry sta facendo un ottimo lavoro, siamo felici perché siamo una famiglia. Ma anche l’anno scorso Striscia è stato il programma più visto. Se ne sono dette di tutti i colori, ma Striscia è stato il programma di Canale 5 più visto, e noi ricominceremo". Un messaggio chiaro, che conferma la solidità del format e smorza le voci di crisi. Lo storico inviato ha infatti ricordato come, nonostante i cambiamenti di palinsesto, il tg satirico sia rimasto un punto fermo per gli ascolti della rete.

Un ritorno molto atteso

Per il pubblico affezionato si tratta di un ritorno carico di aspettative. Striscia la Notizia non è solo intrattenimento, ma anche inchieste, segnalazioni e molto altro. Manca quindi poco al nuovo debutto, e l’attesa cresce giorno dopo giorno. Resta da capire se ci saranno novità sul fronte della conduzione e della squadra degli inviati. Molti personaggi storici del programma si erano detti preoccupati per il futuro dello show, non è escluso quindi che qualcuno possa non essere riconfermato, ma una cosa è certa: il tg satirico di Antonio Ricci è pronto a tornare e a riprendersi il suo posto nei palinsesti.

