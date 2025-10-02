Striscia la Notizia, passa la paura: torna in onda (ma cambierà tutto). La mossa di Pier Silvio Berlusconi
Stando alle ultime indiscrezioni, il celebre tg satirico di Canale 5 dovrebbe tornare come da piani. Resta però da capire quale sarà la collocazione in palinsesto.
Dopo un’estate carica di voci, e una partenza autunnale tutt’altro che certa, il destino di Striscia la Notizia sembra finalmente prendere forma. Il celebre tg satirico firmato da Antonio Ricci – per decenni punto fermo del preserale di Canale 5 – dovrebbe ripartire a breve, ma con una rivoluzione che nessuno aveva previsto. E tutto perché La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti continua a macinare numeri da record. Mettendo alla berlina tanto i rivali (De Martino e Affari Tuoi in primis) quanto i colleghi. Ecco che cosa sta succedendo e tutte le ultime indiscrezioni a riguardo.
Striscia la Notizia, il conto alla rovescia per il ritorno in onda
Il successo travolgente de La Ruota della Fortuna, tornata a sorpresa nel preserale di Canale 5, ha avuto un impatto clamoroso sul palinsesto Mediaset. Per la prima volta, dopo ben 37 stagioni, Striscia la Notizia si è ritrovata improvvisamente ai margini: la trasmissione di Ricci non è più così centrale nella programmazione, e a lungo si è vociferato di una possibile cancellazione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tuttavia, il promo della nuova stagione – già in onda su Canale 5 – ha confermato che la squadra di Striscia è al lavoro, raccolta intorno alle consuete ‘segnalazioni dei cittadini’ e pronta a ripartire. Insomma, come corroborato anche da recenti indiscrezioni diffuse dal sito DavideMaggio, "è già cominciato il conto alla rovescia per un rientro in onda".
Striscia verso la rivoluzione: che cosa cambierà
Ma ad attendere il pubblico non sarà la solita vecchia Striscia. Per la trentottesima stagione, il tg satirico dovrebbe infatti cambiare fascia oraria (e anche pelle). Stando alle voci, Striscia occuperà uno o due appuntamenti settimanali in prima serata su Canale 5, senza la consueta presenza quotidiana nel preserale. E un po’ come accade già per Le Iene, su Italia 1, la trasmissione punterà su servizi più lunghi, approfondimenti, e racconti tv incentrati su temi d’inchiesta.
Le ipotesi più plausibili vedono Striscia collocarsi nella prima serata della domenica, oppure in altre serate libere, a esclusione del lunedì (presidiato dal Grande Fratello) e del sabato (regno indiscusso di Maria De Filippi). Quella che si prepara, dunque, è una delle svolte più radicali nella storia della rete ammiraglia Mediaset. Da show quotidiano nazionale Striscia la Notizia potrebbe trasformarsi in un evento di punta della prima serata. Se le indiscrezioni saranno confermate, starà ai fan storici del programma giudicare la nuova formula, in una sfida che potrebbe segnare una nuova epoca nella storia del tg satirico più famoso d’Italia.
Potrebbe interessarti anche
Striscia la Notizia, niente prime time e incubo cancellazione: il retroscena sul futuro di Antonio Ricci
Si continua a discutere dietro le quinte sul futuro del tg satirico Mediaset. L'expl...
Striscia la notizia ci riprova, torna in TV dopo la crisi, Jimmy Ghione: "Ci sono cambiamenti". Quando riparte
Striscia la Notizia torna in tv a novembre Lo storico tg satirico di Antonio Ricci s...
Max Giusti rimpiazza Gerry Scotti, De Martino e Affari Tuoi nei guai: la svolta sul futuro de La Ruota della Fortuna
Il conduttore è pronto a sbarcare alla corte di Mediaset e prendere le redini di ‘Ca...
Striscia la Notizia non c'è nei palinsesti Publitalia: il giallo del ritorno in tv a novembre
Un documento ufficiale di Publitalia per l’autunno svela l’assenza del tg satirico d...
Mediaset, le novità di ottobre 2025: Striscia la Notizia slitta e pioggia di concerti autunnali
Un mese che mescola nuove fiction, cambiamenti inattesi nei programmi storici e il f...
Rai vs Mediaset, scontro totale e ipotesi anti-Sanremo: cosa sta succedendo (e cosa c'entra De Martino)
Le due emittenti avrebbero messo da parte gli indugi, dopo settimane di scontri tra ...
Scontro Affari Tuoi-La Ruota della Fortuna, il Dottore stavolta punge Striscia la Notizia: "Nostalgia di... Ricci"
Continua la sfida tra i due game show più seguiti dagli italiani, e anche le freccia...
Focus ascolti tv Reazione a Catena, l’impresa ‘silenziosa’ di Pino Insegno: i numeri che allarmano Marco Liorni
Il game show di Rai 1 lascerà presto spazio a L’Eredità al termine di un’ottima stag...