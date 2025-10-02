Striscia la Notizia, passa la paura: torna in onda (ma cambierà tutto). La mossa di Pier Silvio Berlusconi Stando alle ultime indiscrezioni, il celebre tg satirico di Canale 5 dovrebbe tornare come da piani. Resta però da capire quale sarà la collocazione in palinsesto.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Dopo un’estate carica di voci, e una partenza autunnale tutt’altro che certa, il destino di Striscia la Notizia sembra finalmente prendere forma. Il celebre tg satirico firmato da Antonio Ricci – per decenni punto fermo del preserale di Canale 5 – dovrebbe ripartire a breve, ma con una rivoluzione che nessuno aveva previsto. E tutto perché La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti continua a macinare numeri da record. Mettendo alla berlina tanto i rivali (De Martino e Affari Tuoi in primis) quanto i colleghi. Ecco che cosa sta succedendo e tutte le ultime indiscrezioni a riguardo.

Striscia la Notizia, il conto alla rovescia per il ritorno in onda

Il successo travolgente de La Ruota della Fortuna, tornata a sorpresa nel preserale di Canale 5, ha avuto un impatto clamoroso sul palinsesto Mediaset. Per la prima volta, dopo ben 37 stagioni, Striscia la Notizia si è ritrovata improvvisamente ai margini: la trasmissione di Ricci non è più così centrale nella programmazione, e a lungo si è vociferato di una possibile cancellazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tuttavia, il promo della nuova stagione – già in onda su Canale 5 – ha confermato che la squadra di Striscia è al lavoro, raccolta intorno alle consuete ‘segnalazioni dei cittadini’ e pronta a ripartire. Insomma, come corroborato anche da recenti indiscrezioni diffuse dal sito DavideMaggio, "è già cominciato il conto alla rovescia per un rientro in onda".

Striscia verso la rivoluzione: che cosa cambierà

Ma ad attendere il pubblico non sarà la solita vecchia Striscia. Per la trentottesima stagione, il tg satirico dovrebbe infatti cambiare fascia oraria (e anche pelle). Stando alle voci, Striscia occuperà uno o due appuntamenti settimanali in prima serata su Canale 5, senza la consueta presenza quotidiana nel preserale. E un po’ come accade già per Le Iene, su Italia 1, la trasmissione punterà su servizi più lunghi, approfondimenti, e racconti tv incentrati su temi d’inchiesta.

Le ipotesi più plausibili vedono Striscia collocarsi nella prima serata della domenica, oppure in altre serate libere, a esclusione del lunedì (presidiato dal Grande Fratello) e del sabato (regno indiscusso di Maria De Filippi). Quella che si prepara, dunque, è una delle svolte più radicali nella storia della rete ammiraglia Mediaset. Da show quotidiano nazionale Striscia la Notizia potrebbe trasformarsi in un evento di punta della prima serata. Se le indiscrezioni saranno confermate, starà ai fan storici del programma giudicare la nuova formula, in una sfida che potrebbe segnare una nuova epoca nella storia del tg satirico più famoso d’Italia.

Potrebbe interessarti anche