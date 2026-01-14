Striscia la Notizia, è già allarme: perché rischia un debutto disastroso (per colpa di Raoul Bova) Il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornerà in onda il 22 gennaio, quando in tv ci sarà Don Matteo e tanta concorrenza

Il ritorno di Striscia la Notizia è realtà e si fa sempre più vicino. Dopo una stagione fatta di ascolti deludenti, il tg satirico di Antonio Ricci si è preso una lunga pausa e tornerà in onda il prossimo 22 gennaio in prima serata. Gerry Scotti e il travolgente successo de La Ruota della Fortuna si sono infatti ormai ‘presi’ l’access prime time di Canale 5 e per Striscia ci sarà da sgomitare. Il programma condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti dovrà infatti fronteggiare una concorrenza spietata, a partire dalla fiction campione d’ascolti Don Matteo 15 con Raoul Bova. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Striscia la Notizia torna in tv tra i dubbi: perché

A distanza di quasi sette mesi e mezzo dall’ultima puntata (andata in onda il 7 giugno 2025), Striscia la Notizia tornerà in onda. La data è stata fissata e, dopo una pausa senza precedenti, la 38esima edizione del tg satirico di Antonio Ricci prenderà il via il 22 gennaio 2026. Dopo una stagione a dir poco deludente dal punto di vista dei dati Auditel – crollati sotto i colpi della concorrenza di Affari Tuoi – l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha ‘ristrutturato’ l’access prime time di Canale 5 affidandosi a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, vero e proprio fenomeno televisivo dell’anno, in grado di superare anche Stefano De Martino. Come ampiamente pronosticabile, Striscia continuerà dunque a lasciare spazio a ‘zio Gerry’ e ripartirà in prima serata. Alla conduzione ci saranno i veterani Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, tra le sorprese potrebbe esserci Samira Lui (che ha detto ‘no’ a Sanremo). Tutto perfetto apparentemente, se non fosse che al debutto – il prossimo 22 gennaio – il tg satirico si troverà a competere con una concorrenza spietata negli ascolti tv.

La concorrenza in tv di giovedì 22 gennaio 2026: Striscia rischia

Su Rai 1 andrà in onda la terza puntata di Don Matteo 15. La storica fiction con Raoul Bova si sta confermando campione d’ascolti e si prenderà come sempre un’ampia fetta di pubblico del prime time, ma non è tutto. Il giovedì è anche una serata di talk show molto affollata, a partire da Milo Infante e Ore 14 (che registra sempre ottimi numeri su Rai 2) a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4 fino a Piazzapulita di Corrado Formigli su La7. Su Rai 3 c’è per giunta Splendida Cornice, vero e proprio gioiello del palinsesto della terza rete, che riesce a volare sotto la guida di Geppi Cucciari. Infine, come se non bastasse, giovedì 22 gennaio la Roma sarà impegnata in Europa League in casa contro lo Stoccarda e la partita andrà in onda sui canali Sky.

