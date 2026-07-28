Striscia la Notizia, stop anche ai social: si chiude (davvero) un’era
Spenti gli account online del programma di Antonio Ricci, il cui futuro sembra ormai segnato: cala il sipario sul tg satirico dopo il flop
Cala il sipario su Striscia la Notizia e, forse, su un’intera epoca televisiva. Il futuro dello storico tg satirico di Antonio Ricci, infatti, sembra ormai segnato. Dopo la sospensione non si sono avute più notizie del programma, scomparso anche dai palinsesti Mediaset. Striscia era rimasto attivo solo online, ma ora anche i profili social sembrano essersi fermati. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Striscia la Notizia, social spenti: cala il sipario anche online
Per anni i profili ufficiali di Striscia la Notizia hanno rappresentato un ‘ponte’ tra il programma e il pubblico, continuando a pubblicare filmati d’archivio, spezzoni storici e contenuti dedicati ai protagonisti anche quando la trasmissione aveva già rallentato la propria presenza nel palinsesto. Ora, però, gli account del programma hanno smesso di aggiornarsi, un passaggio che molti interpretano come il segnale più evidente della fine del percorso del celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci. Si tratta di una novità significativa, perché neppure dopo lo stop della tradizionale edizione quotidiana la presenza sui social era mai stata abbandonata. Anzi, proprio l’attività online aveva alimentato la convinzione che il marchio potesse prima o poi tornare con una nuova formula. Il silenzio degli ultimi giorni, invece, racconta una storia diversa e rafforza l’idea che il format sia destinato a una lunga sospensione, se non addirittura a una chiusura definitiva.
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Dalla rivoluzione televisiva al difficile addio: la fine di un’epoca televisiva
Quando debuttò nel 1988, Striscia la Notizia cambiò il linguaggio della televisione italiana, mescolando satira, denuncia e intrattenimento in una formula destinata a diventare un punto di riferimento dell’access prime time di Canale 5. Per quasi quattro decenni il programma è stato uno dei simboli della rete, attraversando generazioni di conduttori, inviati e personaggi diventati popolari. Negli ultimi anni, però, gli ascolti hanno iniziato a risentire della crescita di Affari Tuoi, che con il rilancio targato Amadeus e il successivo successo ottenuto con Stefano De Martino ha conquistato sempre più pubblico nella stessa fascia oraria. Mediaset ha quindi scelto di puntare sul ritorno de La Ruota della Fortuna nell’access prime time (ottenendo risultati stellari), costringendo Striscia a ‘traslocare’ in prima serata per un esperimento che non ha ottenuto i risultati sperati. Da quel momento il futuro del programma è apparso sempre più incerto. Oggi, con lo stop anche delle attività sui social, si spegne l’ultimo segnale di vita di una trasmissione che ha segnato nel bene e nel male la storia della televisione italiana e che, almeno per ora, sembra aver concluso la propria corsa.
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