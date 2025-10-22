Striscia la Notizia vs Affari Tuoi, Pier Silvio ‘cancella’ la sfida. La svolta ufficiale sul futuro del Tg satirico Il programma del Biscione tornerà molto presto, ma con novità che metteranno fine allo storico scontro con la rete ammiraglia: cosa succederà.

I fan di Striscia la Notizia possono tirare un sospiro di sollievo: l’iconico tg satirico di Canale 5 tornerà molto presto sul piccolo schermo. Negli ultimi mesi sono circolate molte voci sul destino di Striscia la Notizia, e in particolare sulla possibilità che venisse cancellato perché non in grado di competere con un format forte come Affari Tuoi. Dopo profonde riflessioni, pare proprio che Pier Silvio abbia ufficialmente preso la decisione di riproporre il tg satirico anche in questa nuova stagione televisiva ma in una fascia oraria differente. Striscia la Notizia tornerà in prima serata su Canale 5 il prossimo 26 novembre: scopriamo di più.

Striscia la Notizia debutta in prima serata: tutte le novità

Ebbene sì, visti gli eccezionali ascolti de La Ruota della Fortuna in access prime time, che continua regolarmente a battere Affari Tuoi, toccare quella fascia oraria sarebbe veramente un autogol. Ma per non rinunciare a un format storico come Striscia la Notizia, il buon Pier Silvio ha deciso di portare il tg satirico in prima serata. "Il tg satirico di Canale 5 firmato da Antonio Ricci sarà in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione mercoledì 26 novembre", fa sapere il giornalista Alberto Dandolo sul portale del settimanale Oggi.

Lo stesso Dandolo ha anche rivelato l’intenzione di Antonio Ricci di puntare su due conduttori storici del programma: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Un progetto che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe partire con un ciclo di 5 puntate in prima serata con una scenografia del tutto rinnovata. Un cambiamento importante e sul quale pare si stia puntando davvero molto, tanto che lo stesso ideatore del tg satirico avrebbe avuto riunioni blindate con i dirigenti Mediaset per mettere a punto gli ultimi dettagli. Non rimane allora che vedere cosa accadrà e se Striscia riuscirà a sfruttare davvero l’ottimo traino de La Ruota della Fortuna.

Striscia la Notizia vs Affari Tuoi, la sfida eterna

Per diversi anni abbiamo assistito alla sfida diretta in access prime time tra Striscia la Notizia su Canale 5 e Affari Tuoi su Rai 1. Senza contare che, negli ultimi tempi, il tg satirico del Biscione aveva intrapreso una sorta di crociata contro il "gioco dei pacchi", mandando in onda tantissimi servizi volti a tentare di dimostrare (anche se mai in maniera davvero concreta) che il programma manipola le vincite. E se la sfida a suon di share verrà definitivamente cancellata per il cambio di fascia oraria, quest’ultima battaglia tra Mediaset e Rai potrebbe invece continuare.

