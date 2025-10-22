Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Striscia la Notizia vs Affari Tuoi, Pier Silvio ‘cancella’ la sfida. La svolta ufficiale sul futuro del Tg satirico

Il programma del Biscione tornerà molto presto, ma con novità che metteranno fine allo storico scontro con la rete ammiraglia: cosa succederà.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

I fan di Striscia la Notizia possono tirare un sospiro di sollievo: l’iconico tg satirico di Canale 5 tornerà molto presto sul piccolo schermo. Negli ultimi mesi sono circolate molte voci sul destino di Striscia la Notizia, e in particolare sulla possibilità che venisse cancellato perché non in grado di competere con un format forte come Affari Tuoi. Dopo profonde riflessioni, pare proprio che Pier Silvio abbia ufficialmente preso la decisione di riproporre il tg satirico anche in questa nuova stagione televisiva ma in una fascia oraria differente. Striscia la Notizia tornerà in prima serata su Canale 5 il prossimo 26 novembre: scopriamo di più.

Striscia la Notizia debutta in prima serata: tutte le novità

Ebbene sì, visti gli eccezionali ascolti de La Ruota della Fortuna in access prime time, che continua regolarmente a battere Affari Tuoi, toccare quella fascia oraria sarebbe veramente un autogol. Ma per non rinunciare a un format storico come Striscia la Notizia, il buon Pier Silvio ha deciso di portare il tg satirico in prima serata. "Il tg satirico di Canale 5 firmato da Antonio Ricci sarà in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione mercoledì 26 novembre", fa sapere il giornalista Alberto Dandolo sul portale del settimanale Oggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Lo stesso Dandolo ha anche rivelato l’intenzione di Antonio Ricci di puntare su due conduttori storici del programma: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Un progetto che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe partire con un ciclo di 5 puntate in prima serata con una scenografia del tutto rinnovata. Un cambiamento importante e sul quale pare si stia puntando davvero molto, tanto che lo stesso ideatore del tg satirico avrebbe avuto riunioni blindate con i dirigenti Mediaset per mettere a punto gli ultimi dettagli. Non rimane allora che vedere cosa accadrà e se Striscia riuscirà a sfruttare davvero l’ottimo traino de La Ruota della Fortuna.

Striscia la Notizia vs Affari Tuoi, la sfida eterna

Per diversi anni abbiamo assistito alla sfida diretta in access prime time tra Striscia la Notizia su Canale 5 e Affari Tuoi su Rai 1. Senza contare che, negli ultimi tempi, il tg satirico del Biscione aveva intrapreso una sorta di crociata contro il "gioco dei pacchi", mandando in onda tantissimi servizi volti a tentare di dimostrare (anche se mai in maniera davvero concreta) che il programma manipola le vincite. E se la sfida a suon di share verrà definitivamente cancellata per il cambio di fascia oraria, quest’ultima battaglia tra Mediaset e Rai potrebbe invece continuare.

Potrebbe interessarti anche

Antonio Ricci - Striscia la Notizia

Striscia la Notizia, passa la paura: torna in onda (ma cambierà tutto). La mossa di Pier Silvio Berlusconi

Stando alle ultime indiscrezioni, il celebre tg satirico di Canale 5 dovrebbe tornar...
Gerry Scotti e Michelle Hunziker - Striscia la Notizia

Striscia la Notizia, niente prime time e incubo cancellazione: il retroscena sul futuro di Antonio Ricci

Si continua a discutere dietro le quinte sul futuro del tg satirico Mediaset. L'expl...
Antonio Ricci - Striscia la notizia

Striscia la notizia quando va in onda? Arriva la conferma sul nuovo orario

Dopo tante indiscrezioni nelle ultime settimane è arrivata la conferma che Striscia ...
Carlo Conti

Rai vs Mediaset, scontro totale e ipotesi anti-Sanremo: cosa sta succedendo (e cosa c'entra De Martino)

Le due emittenti avrebbero messo da parte gli indugi, dopo settimane di scontri tra ...
Jimmy Ghione

Striscia la notizia ci riprova, torna in TV dopo la crisi, Jimmy Ghione: "Ci sono cambiamenti". Quando riparte

Striscia la Notizia torna in tv a novembre Lo storico tg satirico di Antonio Ricci s...
Antonio Ricci, ideatore di Striscia la Notizia

Striscia la Notizia non c'è nei palinsesti Publitalia: il giallo del ritorno in tv a novembre

Un documento ufficiale di Publitalia per l’autunno svela l’assenza del tg satirico d...
Striscia la Notizia, Elisa

Mediaset, le novità di ottobre 2025: Striscia la Notizia slitta e pioggia di concerti autunnali

Un mese che mescola nuove fiction, cambiamenti inattesi nei programmi storici e il f...
Fiorello - De Martino

Affari Tuoi, Fiorello prima di De Martino: cosa farà domenica 19 ottobre (Gerry Scotti è nei guai)

Questa mattina, l’iconico showman ha rivelato che prestissimo tornerà in tv e, in pa...
Andrea Giambruno torna in video dopo lo scandalo

Mediaset, Giambruno torna in Tv dopo dopo le polemiche (ma sarà 'ingabbiato'): cosa condurrà

L'ex volto di Diario del Giorno tornerà presto davanti alle telecamere, ma sarà "Un ...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi
Valentina Persia

Valentina Persia
Monica Bertini

Monica Bertini
Giulio Golia

Giulio Golia

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963