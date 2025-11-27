Striscia la Notizia da gennaio in prima serata: il grande ritorno con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti È ufficiale: il tg satirico del Biscione tornerà nel nuovo anno con cinque puntate speciali per la prima volta nella fascia oraria del prime time: scopriamo di più.

Dopo settimane di indiscrezioni sull’ipotetico ritorno del tg satirico di Antonio Ricci, ecco che finalmente arriva la conferma ufficiale. Come rivelato dai vertici Mediaset, Striscia la Notizia tornerà in onda su Canale 5 a partire da gennaio 2026, con cinque puntate speciali in prima serata. L’iconico tg del Biscione non verrà dunque proposto nella fascia oraria dell’access prime time, dove ha ‘alloggiato’ per tantissimi anni, ma direttamente con una nuova versione pensata proprio per la prima serata: scopriamo qualche dettaglio in più.

Striscia la Notizia torna in prima serata con Greggio e Iacchetti

"Striscia la Notizia tornerà in onda a gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte dai mitici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci. La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana", ha comunicato in una nota la grande azienda televisiva di Cologno Monzese.

A gennaio 2026 potremo dunque rivedere le inchieste e i servizi iconici di Striscia la Notizia, così come gli autentici e amatissimi inviati di sempre, con la conduzione di due volti storici del programma: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, alle redini del tg satirico fin dai suoi albori. Insomma, un grande ritorno in piena regola che punta a valorizzare un format storico di casa Mediaset, magari spinto proprio dalla forte proposta che lo precede, ovvero l’ormai amatissimo gioco de La Ruota della Fortuna.

La Ruota della Fortuna traina gli spettatori verso Striscia la Notizia: la strategia

Dopo l’enorme successo che La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha ottenuto e continua ogni sera ad ottenere, con ascolti veramente da record, non approfittarne sarebbe stata una mossa da pazzi anche per il buon Pier Silvio Berlusconi. I vertici hanno dunque preferito mantenere ben saldo il gioco dell’access prime time anche per i prossimi mesi, proponendo Striscia la Notizia in prima serata, magari avvantaggiata proprio dal traino del programma che lo precede. Per scoprire se questa sarà una strategia vincente non rimane allora che attendere il nuovo anno e vedere cosa accadrà.

