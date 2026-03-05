Striscia la Notizia a rischio chiusura (dopo il tracollo): “C’è grande agitazione”. La decisione Mediaset Terremoto a Cologno Monzese, dove il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Greggio e Iacchetti potrebbe sparire dal palinsesto dopo il flop in prima serata

È tempo bilanci e riflessioni in casa Mediaset. Dopo un lunghissimo periodo fuori dal palinsesto, infatti, lo scorso gennaio è tornato in onda Striscia la Notizia con un nuovo format nella prima serata del giovedì di Canale 5. L’inizio incoraggiante, però, non ha avuto seguito negli ascolti tv, ben presto crollati sotto i colpi di Don Matteo e della concorrenza. L’esperimento prime time, insomma, non ha rilanciato il tg satirico di Antonio Ricci, che ora – stando alle ultime indiscrezioni – rischia concretamente la chiusura. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Striscia la Notizia, gli ascolti a picco anche in prima serata: il futuro del tg satirico di Antonio Ricci

Dopo più di sei mesi lo scorso 22 gennaio è tornato in onda Striscia la Notizia. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci era andato in archivio a giugno 2025 per fare spazio all’esperimento (riuscitissimo) de La Ruota della Fortuna nel nuovo slot dell’access prime time. Gli ottimi risultati dello storico game show condotto da Gerry Scotti, in grado di mettere in difficoltà Stefano De Martino e Affari Tuoi (battuti anche negli ascolti tv di ieri) avevano mandato ‘in soffitta’ Striscia, ripartito poi in prima serata con un incoraggiante 18,6% di share e più di 2 milioni e mezzo di spettatori. Peccato che i numeri siano crollati nel giro di poche settimane; nonostante super-ospiti e grandi ritorni, infatti, il tg satirico di Canale 5 ha subito un vero e proprio tracollo, chiudendo con un mesto 10,3% di share e più di un milione di spettatori ‘smarrito’ lo scorso 19 febbraio. Striscia la Notizia in prime time ha registrato una media del 12,7% di share, la peggiore della storia del programma; risultati allarmanti che, come detto, stanno portando Pier Silvio Berlusconi e Mediaset a fare delle riflessioni sul futuro dello show.

Rischio cancellazione: Mediaset pensa di fermare Striscia, il retroscena

"C’è grande agitazione a Cologno Monzese: gli ascolti delle prime serate di Striscia la Notizia sono stati al di sotto delle aspettative" ha raccontato anche Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Il giornalista ha rivelato che il tg satirico di Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti rischierebbe la chiusura, o forse "un congelamento a tempo indeterminato". "Il suo destino sembra essere un’incognita (…) Ufficialmente nessuno si è ancora pronunciato sul futuro del format: certo è che un suo ritorno non è atteso nel breve periodo" si legge sul magazine. Quel che è certo è che Striscia rischia di pagare caro i risultati deludenti dell’ultima edizione, crollata sotto i colpi del giovedì di Raoul Bova e Don Matteo: "Pier Silvio poteva aspettarselo… Lo storico programma è andato in onda in un giorno della settimana, il giovedì, che ha palinsesti molto affollati, in una fascia oraria inedita e con una concorrenza fortissima".

