Striscia la Notizia rischia la chiusura: la cancellazione a un passo dopo 38 anni. La decisione Mediaset Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei nuovi palinsesti alimentano i dubbi sul futuro del programma di Antonio Ricci dopo il flop

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il futuro di Striscia la Notizia appare sempre più incerto. Dopo quasi quattro decenni di presenza fissa nei palinsesti Mediaset, infatti, il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci ha lasciato spazio a La Ruota della Fortuna e ora potrebbe essere arrivato al capolinea. Le ultime dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi e dei vertici dell’azienda alimentano le ipotesi di uno stop definitivo. Dopo il calo degli ascolti e il flop dello scorso gennaio, la chiusura sembra essere ormai a un passo. Scopriamo tutti i dettagli.

Striscia la Notizia verso la cancellazione: le ultime indiscrezioni sulla chiusura

Il silenzio (o quasi) alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2026/27 non ha fatto altro che alimentare le indiscrezioni. Che fine ha fatto Striscia la Notizia? Pier Silvio Berlusconi non ha confermato il ritorno della trasmissione, limitandosi a dichiarare: "Per quanto riguarda il programma di Antonio Ricci, stiamo facendo tutte le valutazioni del caso e ragionando ad oggi. Ora siamo a questo punto e non ho altre informazioni da darvi". Parole più che prudenti che hanno messo in bilico di uno dei format più longevi della televisione italiana. Solo un anno fa l’azienda aveva ribadito la volontà di mantenere vivo il programma, anche dopo l’arrivo de La Ruota della Fortuna nella fascia dell’access prime time. Il game show condotto da Gerry Scotti continua però a macinare ascolti da record dopo un anno consecutivo di messa in onda e anche l’esperimento di Striscia in prima serata andato in scena lo scorso gennaio è stato un flop.

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A rafforzare le indiscrezioni è stato Giuseppe Candela, che su Dagospia ha descritto un quadro decisamente pessimista per il tg satirico. Secondo quanto riportato dal giornalista, infatti, tra i vertici di Mediaset le riflessioni sarebbero ormai orientate verso una sola soluzione. "Le valutazioni del caso sono in corso ma portano tutte nella stessa direzione: la cancellazione del tg satirico dai palinsesti Mediaset dopo trentotto anni. In attesa dell’ufficialità il futuro della storica trasmissione è ormai segnato. Da luglio 2025 Ricci ha salutato l’access prime time per lasciare spazio a La Ruota della Fortuna, quiz che ottiene ascolti record. Mediaset aveva testato Striscia la Notizia in una fascia diversa, in prime time per cinque puntate dal 22 gennaio 2026 aveva ottenuto in media 1.912.000 telespettatori con il 12,8% di share. Si chiude un’era televisiva".

La ‘nuova vita’ sui social di Striscia e il futuro sempre più in bilico

Nonostante le difficoltà televisive, il marchio Striscia la Notizia continua a essere molto attivo sul web e sui social, dove vengono pubblicati (e ricondivisi) quotidianamente nuovi contenuti, clip storiche e contributi inediti. Per questo motivo non è escluso che, prima di un eventuale addio definitivo, Mediaset possa valutare un rilancio con una formula differente o una diversa collocazione nel palinsesto. Fino a un annuncio ufficiale, però, il destino del tg satirico di Antonio Ricci resta un’incognita, con la chiusura che sembra farsi sempre più vicina.

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