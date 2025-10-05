Trova nel Magazine
Striscia la notizia quando va in onda? Arriva la conferma sul nuovo orario

Dopo tante indiscrezioni nelle ultime settimane è arrivata la conferma che Striscia la notizia andrà in onda in prima serata su Canale 5, tutti i cambiamenti.

Antonio Ricci - Striscia la notizia
Per quasi quarant’anni Striscia la Notizia ha incarnato il concetto stesso di access prime time: un programma capace di rompere gli schemi, di portare in televisione un linguaggio veloce, ironico e corrosivo, fatto di servizi lampo che anticipavano, nei tempi e nello stile, ciò che sarebbe poi diventato il linguaggio dominante dei social network. Oggi, però, Mediaset ha deciso di cambiare radicalmente rotta, scrivendo una pagina che difficilmente potrà essere considerata soltanto come una semplice operazione di palinsesto. Dopo tante indiscrezioni sembra essere arrivata l’ufficialità.

Striscia la notizia andrà in onda in prima serata, tutte le novità

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tg satirico ideato da Antonio Ricci non sarà più trasmesso ogni sera alle 20.35, ma si presenterà al pubblico una sola volta a settimana, in prima serata. Una trasformazione che va ben oltre lo spostamento d’orario: significa cambiare pelle, rinunciare a quel ritmo serrato fatto di "spot satirici" che per decenni hanno caratterizzato la trasmissione, per abbracciare un modello più vicino al programma di inchiesta. Non a caso, le prime indiscrezioni parlano di un format che potrebbe richiamare da vicino lo stile delle Iene, con reportage più lunghi e approfonditi.

Si tratta di una rivoluzione paradossale. Perdere il marchio di fabbrica che ha reso Striscia unica rischia di snaturarla. Non è un riconoscimento, non è un salto di qualità verso un presunto "livello superiore", ma il segnale inequivocabile che le gerarchie interne a Mediaset sono cambiate. L’access prime time oggi è dominato da La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, che in queste settimane sta superando quasi stabilmente Affari Tuoi di Stefano De Martino. È dunque chiaro che la fascia oraria più preziosa della tv generalista non appartiene più a Striscia la Notizia.

Pier Silvio Berlusconi, nelle scorse settimane, aveva parlato di "evoluzione" e non di "rivoluzione", ribadendo che non esistono attriti con Antonio Ricci. Eppure, l’evoluzione in questione assomiglia piuttosto a un ridimensionamento: la trasformazione di un appuntamento quotidiano che scandiva le serate degli italiani in un programma-evento settimanale. La partenza è prevista per metà novembre e rappresenterà l’inizio di una fase del tutto nuova.

Per la televisione italiana questa non è solo una notizia di costume, ma un punto di svolta culturale. Dimostra che persino i format considerati "immortali" sono costretti a reinventarsi o a cedere il passo. Striscia aveva costruito il proprio successo sulla satira veloce e irriverente; ora dovrà misurarsi con un linguaggio diverso, più narrativo e meno immediato. Resta da capire se questa metamorfosi sarà in grado di conservare l’identità storica del programma o se segnerà l’inizio di una lenta uscita di scena.

Programmi

