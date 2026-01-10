Striscia la Notizia ha (finalmente) una data di inizio: quando riparte, chi lo conduce e la grande novità Dopo mesi di indiscrezioni e dopo i drastici ascolti, il tg satirico torna con un’edizione speciale: nuova collocazione e una scommessa che divide Mediaset.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

In molti lo davano per ‘finito’ e nessuno, probabilmente, avrebbe scommesso sul ritorno in tv. Invece, Striscia La Notizia sta per tornare e più forte di prima. La 38esima edizione del format di Antonio Ricci approderà nuovamente su Canale 5 ma, per la prima volta, avrà una collocazione diversa da quella di sempre. Da mesi, ormai, nella fascia dell’access prime c’è La Ruota della Fortuna, che ogni sera registra ascolti record. Infondo, c’era da aspettarselo: come avrebbe potuto, Pier Silvio Berlusconi, rinunciare alla ‘sua gallina dalle uova ‘oro?’. Sarebbe stato un azzardo. Ma adesso vediamo nello specifico quando ripartirà il tg satirico e chi vedremo al timone.

Striscia La Notizia riparte in prima serata: ecco quando e chi vedremo alla conduzione

Striscia La Notizia tornerà in prima serata dal 22 gennaio, come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni, nonostante molti ritenessero conclusa la sua esperienza televisiva a causa dei bassi ascolti degli ultimi anni. Il ritorno arriva mentre l’access prime time è occupato da La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui, programma che ha ottenuto buoni risultati e ha confermato la scelta di rinnovamento voluta da Pier Silvio Berlusconi. A condurre questa nuova edizione di Striscia saranno due volti storici, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da nuovi servizi e inviati con l’obiettivo di modernizzare un format considerato ormai datato.

La produzione punta a un’annata speciale, capace di offrire contenuti inediti senza rinunciare al codice morale che ha sempre contraddistinto il tg satirico, famoso per aver smascherato numerose truffe, tra cui quella di Wanna Marchi. Resta da vedere se il pubblico premierà questo ritorno o se rappresenterà la chiusura definitiva del programma; intanto si parla della possibile presenza di Samira Lui come ospite speciale.

Ascolti incredibili per La Ruota dei Campioni (venerdì 9 gennaio)

E parlando de La Ruota della Fortuna, ieri sera, venerdì 9 gennaio 2026, in prima serata è andata in onda La Ruota dei Campioni, che ha visto proprio i campioni di questa edizione sfidarsi a colpi di bravura (e fortuna!). Tra gli ospiti della serata il comico Andrea Pucci e il duo dei Ricchi e Poveri. Anche questa volta Gerry Scotti e Samira Lui hanno registrato ascolti eccellenti: entrando nel dettaglio, lo spin-off de La ruota della Fortuna, trasmesso su Canale 5, ha conquistato 5 milioni e 277 mila telespettatori nella prima parte, pari al 25,58% di share, mentre la seconda parte ha totalizzato 4 milioni e 90 mila spettatori con il 24,38%. Insomma, sembra che il programma dello ‘zio Gerry’ sia proprio inarrestabile.

