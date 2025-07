Striscia la Notizia non c'è nei palinsesti Publitalia: il giallo del ritorno in tv a novembre Un documento ufficiale di Publitalia per l’autunno svela l’assenza del tg satirico dai listini Mediaset, mentre cresce l’incertezza sul ritorno annunciato a novembre.

Il futuro di Striscia la Notizia si tinge di giallo. Dopo l’annuncio dello stop post estivo, il TG satirico di Canale 5 potrebbe non ripartire a novembre 2025, come invece annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. La novità si intravede da un dettaglio svelato da Fanpage che nelle ultime ore ha destato grande curiosità: Striscia la Notizia non compare nei palinsesti Mediaset per il prossimo autunno. La conferma arriva dal documento ufficiale pubblicato da Publitalia. In esso sono elencati tutti i programmi annunciati durante la presentazione dell’8 luglio, ma della trasmissione di Antonio Ricci non c’è traccia. Un’assenza che non è passata inosservata, considerando che Striscia è un’istituzione della rete ammiraglia del ‘Biscione’, in onda senza mai fermarsi da oltre trent’anni.

Striscia la Notizia fuori dai palinsesti autunnali Mediaset: il documento di Publitalia

Durante la recente presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato lo stop di Striscia la notizia, chiarendo che si trattava di una scelta concordata con Ricci: "Striscia la Notizia è un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione: tornerà in una nuova veste a novembre", le parole dell’Ad del Biscione. L’idea era quella di far ripartire il TG satirico dopo la conclusione dell’esperimento de La Ruota della Fortuna nello spazio dell’access prime time di Canale 5, partito dallo scorso 14 luglio e che nei primi giorni di messa in onda ha portato ottimi risultati di share. Nonostante questo annuncio, il documento di Publitalia — che funge da vetrina per la vendita degli spazi pubblicitari del primo trimestre della stagione televisiva 2025/2026 — non menziona il ritorno in tv di Striscia la Notizia, che pure si era ben difesa nella sfida durissima contro la corazzata Affari Tuoi, mettendo inoltre il game show dei Rai 1 in difficoltà con una lunga serie di inchieste sulle vincite del programma.

L’effetto degli ascolti di Gerry Scotti e le ipotesi sul rinvio

L’assenza di Striscia dai palinsesti autunnali potrebbe essere collegata agli ottimi risultati registrati da La Ruota della Fortuna, che ha saputo conquistare il pubblico nella nuova collocazione dell’access prime time. Gerry Scotti, infatti, nella prima settimana di messa in onda ha vinto sistematicamente la sfida diretta con Techeteché su Rai 1, dimostrando le potenzialità del format anche in una fascia diversa da quella pomeridiana in cui era sempre andato in onda. Tale boom potrebbe aver spinto i vertici dell’azienda a decidere l’allungamento dello show, che si candida a essere la nuova arma di Mediaset per stoppare (o almeno ridimensionare) la marcia trionfale di Affari Tuoi di Stefano De Martino.

In casa Mediaset, tuttavia, non sono arrivati chiarimenti ufficiali oltre alla conferma delle parole già pronunciate da Pier Silvio Berlusconi, lasciando aperta l’ipotesi di un semplice rinvio. I documenti di Publitalia, infatti, solitamente sono soggetti a possibili variazioni e spesso non rappresentano una fotografia definitiva della programmazione, quindi potrebbero essere aggiornati nei prossimi giorni inserendo il Tg di Ricci.

Ciononostante, l’assenza di Striscia la Notizia — che per decenni è stato il programma ‘copertina’ di Canale 5 -— in un documento che detta la linea commerciale per la vendita della pubblicità nei prossimi mesi di certo non può passare inosservata. Il futuro del Tg satirico sembra dunque ancora incerto, almeno per quanto riguarda l’autunno, e sarà da capire se effettivamente tornerà sugli schermi di Canale 5 a novembre o se il suo rientro subirà ulteriori slittamenti. Non si conosce, al momento, la reazione a tale ipotesi di Antonio Ricci, che pochi giorni fa ha già dovuto ingoiare un boccone amaro, ovvero la ‘retrocessione’ di Paperissima Sprint dall’access prime time di Canale 5 al meno pregiato slot post prandiale di Italia 1.

