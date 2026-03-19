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Striscia La Notizia, il Tg satirico si ferma: l'addio (quasi) deciso dopo il flop d'ascolti

Dopo aver sperimentato alcune puntate in prima serata su Canale 5, lo storico format è andato ufficialmente in pausa e sul futuro rimangono molti dubbi.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Negli ultimi mesi lo storico Tg satirico Striscia La Notizia, ideato da Antonio Ricci, ha tentato la rinascita con alcune puntate speciali in prima serata e due conduttori storici alle redini: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, insieme a molti altri ospiti. L’esperimento non ha però soddisfatto pienamente le aspettative, chiudendo con il 10.3% di share e 1 milione e 479 mila spettatori. Ad oggi, come rivelato proprio dall’A.D. Mediaset Pier Silvio Berlusconi, il format è ufficialmente in pausa e il sul suo futuro rimangono molti dubbi: vediamo qualche dettaglio in più.

Pier Silvio Berlusconi, le parole su Antonio Ricci: "Non posso che apprezzare il suo coraggio"

Proprio oggi si è tenuta un’importante conferenza stampa Mediaset per fare il punto della situazione su vari programmi televisivi, e l’A.D. Pier Silvio Berlusconi ne ha approfittato per parlare anche di Striscia La Notizia, esprimendo grande stima nei confronti di Antonio Ricci che si è messo in gioco nuovamente adattando lo storico format alla prima serata. "Striscia la Notizia, che dire… Io, come tutti noi, non posso che apprezzare il coraggio di Antonio Ricci, che ha lavorato per rinnovare un prodotto che è stato in onda per 37 anni". Nonostante queste belle parole, l’Amministratore delegato non ha rivelato nulla sulla possibilità che Striscia la Notizia possa tornare in onda in futuro, soprattutto dopo gli ascolti tiepidi ottenuti in prima serata che non hanno soddisfatto le aspettative.

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Striscia La Notizia, futuro a rischio? Le parole di Pier Silvio

Dopo aver ringraziato personalmente Antonio Ricci, il buon Pier Silvio Berlusconi ha soltanto aggiunto che molto presto lo incontrerà di nuovo per parlare di progetti futuri, senza tuttavia entrare nel merito delle concrete intenzioni. "Sul futuro, adesso a brevissimo parlerò con Antonio e capiremo come orientarci e di che progetti parlare", ha infatti sottolineato Pier Silvio. La vera domanda allora è: c’è la possibilità che Striscia La Notizia chiuda definitivamente i battenti e non torni più? Anche su questo l’Amministratore Delegato è rimasto molto sul vago. "Oggi diciamo che siamo in pausa… Ma apprezzo onestamente il coraggio, perché non è facile", ha ribadito, come riportato anche dall’ANSA.

Un coraggio che sarà premiato con una nuova edizione, o che verrà comunque accantonato al primo tentativo? Al momento non abbiamo risposte a questo e le possibilità risultano molteplici. Tra queste anche l’idea che Antonio Ricci possa approdare alle redini di un nuovo show e abbandonare effettivamente lo storico tg satirico. Nel caso, lo scopriremo prossimamente.

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