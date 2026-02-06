Striscia la Notizia, show di Samira Lui: i ritocchini e il no a Sanremo. E Laura Pausini ‘aspetta’ Grignani La co-conduttrice d’eccezione è stata ‘pizzicata’ da Greggio e Iacchetti sul rifiuto a Carlo Conti e sulla chirurgia estetica: Tapiro d’oro a Laura Pausini

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Striscia la Notizia accoglie il volto Mediaset dell’anno: Samira Lui. La valletta de La Ruota della Fortuna, infatti, è ormai in rampa di lancio e, anche e soprattutto dopo il ‘no’ a Sanremo, si sta affermando come vera e propria star del Biscione. Nella puntata di ieri giovedì 5 febbraio 2026 la modella friulana si è ‘confermata’ nei panni di co-conduttrice d’eccezione al fianco di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ma la serata è stata ‘segnata’ anche dal Tapiro d’oro a Laura Pausini. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Striscia la Notizia, Samira Lui protagonista assoluta: da Sanremo alla chirurgia estetica

Ieri giovedì 5 febbraio 2026 su Canale 5 è andato in onda il terzo appuntamento di Striscia la Notizia, sbarcato in prima serata a partire dallo scorso 22 gennaio. In studio, invece, è arrivata una protagonista indiscussa dell’access prime time e del successo de La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti: la valletta Samira Lui. Nelle vesti di co-conduttrice d’eccezione al tavolo del tg satirico di Antonio Ricci, la showgirl friulana ha dato vita a un vero e proprio spettacolo. Messa da parte l’emozione iniziale ("Siete la storia della tv, vi ho sempre seguito e mi sembra un sogno stare qui"), infatti, è iniziato il suo personale show. La modella si è innanzitutto mostrata negli inediti panni di cantante, rivelando le sue abilità canore sulle note di ‘Parole, parole’ di Mina. "Bravissima, affascinante. Canti, balli, presenti benissimo (…) capisco perché Conti ti voleva a Sanremo" hanno scherzato Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, concedendosi anche una frecciata nei confronti del Festival di Carlo Conti, a cui Samira Lui ha detto ‘no’: "Canti molto meglio tu di alcuni artisti che vanno lì (…) Samira non ha scelto Sanremo, ha scelto di venire a Striscia la Notizia". I tre protagonisti della serata hanno anche dato vita a un siparietto per rispondere alle voci sui presunti ‘ritocchini’ di Samira Lui. "Dobbiamo tentare un grande esperimento Televisivo mai fatto a Striscia…Un’edizione straordinaria di Fatti e Rifatti con la protagonista presente in studio" ha scherzato Greggio mostrando dei fotomontaggi, con Samira Lui che è stata al gioco prima di ribadire: "Non è vero che sono ritoccata, sono come mi ha fatta mia mamma".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Laura Pausini riceve il Tapiro d’oro di Striscia

La serata di ieri di Striscia la Notizia – come anticipato – ha visto anche la consegna del Tapiro d’oro a Laura Pausini che, a contrario di Samira Lui, sarà tra le protagoniste del prossimo Festival di Sanremo in partenza il 24 febbraio, dove sarà presente tutte le serate sul palco del teatro Ariston come co-conduttrice di Carlo Conti. Raggiunta da Valerio Staffelli la cantante (il cui nuovo album esce proprio oggi) ha raccontato le tantissime critiche ricevute per la sua versione di ‘Due vite’ di Marco Mengoni: "Il mio staff, che in questo momento si sta occupando dei miei social perché ho eliminato tutto dal telefono, ha risposto. Non ne poteva più". Poi, ovviamente, si è parlato delle polemiche di Gianluca Grignani, che ha apertamente attaccato la cover della sua ‘La mia storia tra le dita’ di Laura Pausini, la quale ha scherzato: "Spero che a Sanremo quando sarà sul palco con Luché nella serata cover mi spiegherà quello che è successo. Gianluca, sarò contenta di presentarti".

Potrebbe interessarti anche