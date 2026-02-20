Striscia la Notizia, show di Pucci: gli amici gay e le “minacce irripetibili”. E Bobo Vieri fa una figuraccia Il comico si è ‘guadagnato’ il Tapiro d’oro, consegnatogli da Valerio Staffelli dopo le polemiche sulla scelta di Carlo Conti per Sanremo: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Anche Striscia la Notizia ‘canta’ Sanremo. Nella quinta (e forse ultima, in attesa di scoprire che ne sarà del programma) puntata andata in onda ieri giovedì 19 febbraio 2026 in prima serata su Canale 5, infatti, si è tornati a parlare della prossima edizione del Festival, che si fa sempre più vicina. Dopo il Tapiro d’oro a Carlo Conti, questa volta è toccato ad Andrea Pucci ricevere l’iconica statuetta da Valerio Staffelli. Spazio anche al ritorno di due veline ‘storiche’ come Federica Nargi e Costanza Caracciolo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Striscia la Notizia, la puntata di ieri: il Tapiro d’oro ad Andrea Pucci per il ‘caso’ Sanremo

Ieri giovedì 19 febbraio 2026 su Canale 5 è andato in onda il quinto e ultimo appuntamento di Striscia la Notizia, sbarcato ormai in pianta stabile nel prime time della rete ammiraglia Mediaset. Dopo la consegna del Tapiro d’oro a Carlo Conti per il ‘caso’ Andrea Pucci – come detto – ieri sera è arrivato il turno proprio del tanto discusso comico milanese, che ha ricevuto l’iconica statuetta del tg satirico di Antonio Ricci da parte dell’inviato Valerio Staffelli. Pucci era stato scelto da Conti come co-conduttore al Festival di Sanremo, ma le idee politiche a dir poco discutibili del comico e la sua comicità a tinte razziste e omofobe ha sollevato un polverone di polemiche che ha portato lo stesso Pucci a tirarsi indietro per ‘minacce irripetibili’. "Un comico deve salire su un palco dove ci sono tutte le condizioni per far sì che la gente apprezzi, quando c’è qualcuno che contrasta non c’è più la serenità. Preferisco stare a casa" ha spiegato Pucci, che ha respinto (ma non troppo) le accuse: "Sono di destra, nel senso che non sono di sinistra, ma non sono fascista". Incalzato da Staffelli, il comico milanese ha commentato anche la polemica con Tommaso Zorzi, con una risposta tanto già sentita quanto surreale in quanto a ‘categorizzazione’ gratuita: "Se tu sapessi gli amici gay che ho. Ci sono però gay che non mi stanno simpatici, questo non vuol dire che sono omofobo". E sull’imitazione di Fiorello a La Pennicanza la risposta di Pucci è stata al veleno: "Dai Fiore, non mollare. Svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po’ di più la vita". "Se si inca**ano pure i comici o pseudo tali allora è finita" ha già replicato Fiorello oggi su Rai Radio 2.

Bobo Vieri show con Costanza Caracciolo e la coppia Matri-Nargi

Nella puntata di ieri di Striscia la Notizia – come anticipato – sono tornate in studio due veline ‘storiche’ come Federica Nargi e Costanza Caracciolo, in compagnia dei propri compagni Alessandro Matri e Christian Vieri. I conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno sottoposto i quattro a un ‘gioco delle coppie’ interrogandoli sul passato della loro relazione. Tanti i momenti esilaranti (Federica Nargi si immagina "dall’avvocato" tra 30 anni), fino alla dimenticanza più grossa di Bobo Vieri sulla data del matrimonio con Costanza: "Non me lo ricordo. Ah sì, il 18, ma l’anno… 2018? 2019?".

