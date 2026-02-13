Striscia la Notizia, Carlo Conti fa chiarezza sul caso Pucci: “Mica chiedo alle persone chi votano”. Poi la risposta ad Al Bano Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli: cos’è successo nella puntata di ieri

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento con Striscia la Notizia e, con Sanremo all’orizzonte, anche al tg satirico di Antonio Ricci si inizia a respirare aria di Festival. Nella puntata di ieri giovedì 12 febbraio 2026 andata in onda in prima serata su Canale 5 e condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, infatti, a Carlo Conti è stato consegnato l’iconico Tapiro d’oro per il ‘caso’ Andrea Pucci, ma non solo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Striscia la Notizia, la puntata di ieri: il Tapiro d’oro a Carlo Conti per Andrea Pucci

Ieri giovedì 12 febbraio 2026 su Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento di Striscia la Notizia, sbarcato ormai in pianta fissa nel prime time della rete ammiraglia Mediaset. A poco più di una settimana dal via di Sanremo 2026, ovviamente, si è tornati a parlare della 76esima edizione del Festival della canzone italiana e delle polemiche che hanno ‘accompagnato’ gli ultimi giorni, a partire dal ‘caso’ Andrea Pucci. Il comico milanese era stato annunciato come co-conduttore della kermesse dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, ma il suo dietrofront ha fatto parecchio discutere e in tanti hanno intravisto una scelta ‘politica’ da parte di Pucci. "Se sapevo di Pucci? No, mica chiedo alle persone chi votano" ha scherzato Conti, raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’oro. "L’ho visto a Zelig…Era divertente, fa sempre sold out nei teatri, la gente si diverte e quindi ho pensato che potesse essere giusto per fare piccoli interventi al Festival" si è limitato a spiegare il conduttore di Sanremo 2026.

Conti racconta il ‘caso’ Al Bano e Sabrina Salerno fa lo show

In una serata di Striscia la Notizia all’insegna della musica – durante la quale Sabrina Salerno, ospite della puntata, si è anche esibita sulle note del suo storico successo ‘Siamo donne’ coinvolgendo l’intero studio – Carlo Conti ha parlato anche delle recenti critiche di Al Bano al Festival di Sanremo. A poche ore dall’annuncio di Eros Ramazzotti e Alicia Keys come ospiti dell’edizione 2026, infatti, il direttore artistico della kermesse è tornato sul ‘no’ al cantante salentino. "Io e Amadeus prima abbiamo scelto le canzoni, magari non la si riteneva perfetta" ha spiegato Conti, aggiungendo però un retroscena su questa edizione: "Io quest’anno non l’ho rifiutato, non si è presentato… L’anno scorso sì, era bellissima la canzone, ma non l’ho ritenuta nell’insieme". Una bella ‘risposta’ ad Al Bano, che era presente in studio proprio a Striscia nelle inedite vesti di Gabibbo sotto l’iconico costume rosso.

