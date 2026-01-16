Striscia la notizia, colpaccio Maria De Filippi: cosa farà nel nuovo Tg satirico in prima serata La regina di Mediaset accetta una sfida inattesa e decide di mettersi in gioco nel tg satirico più discusso della televisione italiana.

Dopo voci, smentite e indiscrezioni, il ritorno di Striscia la Notizia segna anche uno dei momenti più sorprendenti di questa stagione televisiva. La notizia che riguarda Maria De Filippi e il suo coinvolgimento diretto nel tg satirico ideato da Antonio Ricci ha acceso immediatamente il dibattito, riportando l’attenzione su un programma che torna in una veste completamente rinnovata, con l’obiettivo di stupire e di rilanciare la propria immagine e forza comunicativa.

Il ritorno di Striscia la Notizia in prima serata

Dopo sette mesi di assenza, Striscia la Notizia torna su Canale 5 a partire da giovedì 22 gennaio, collocandosi in prima serata subito dopo La ruota della fortuna. Una scelta strategica, concordata tra Antonio Ricci e Pier Silvio Berlusconi, che porta il programma ad andare in onda una sola volta a settimana, per cinque appuntamenti speciali. Un cambio di struttura evidente, sottolineato anche dal nuovo sottotitolo "La voce della presenza", pensato per ribadire il ruolo del tg satirico come spazio di osservazione critica della realtà. Alla conduzione restano i due volti storici, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da una band in studio guidata da Demo Morselli e da un cast allargato che vede salire a sei il numero delle Veline. Ma la vera sorpresa arriva sul fronte degli ospiti e delle incursioni speciali.

Il ruolo inedito di Maria De Filippi

Secondo quanto anticipato dalla giornalista Grazia Sambruna su MowMag, Maria De Filippi avrebbe registrato un servizio destinato ad andare in onda già nella prima puntata del programma, assumendo un ruolo del tutto inedito per la sua carriera televisiva. Una vera e propria partecipazione attiva a una delle rubriche più discusse del tg satirico. La cosa è stata poi confermata sul sito ufficiale dello stesso TG. "Potremmo vedere Maria De Filippi nel tg satirico di Antonio Ricci!" si legge nelle anticipazioni, che parlano di un coinvolgimento diretto nelle azioni sul territorio, al fianco di Tina Cipollari e di Giovannino. Un trio pensato per affrontare chi parcheggia abusivamente negli stalli riservati alle persone con disabilità, consegnando la celebre "merdina" simbolo del programma.

Striscia come Belve: un’operazione studiata per far discutere

Maria avrebbe dovuto rimanere solo un’ora, ma sembra che dopo essersi fermata si sia divertita tantissimo. La presenza di De Filippi, volto simbolo di programmi amatissimi come Uomini e Donne e C’è posta per te, rappresenta un vero asso nella manica per Striscia la Notizia, soprattutto in un contesto di forte concorrenza televisiva. Quella di Striscia la Notizia non è la prima incursione della conduttrice in altri show. Negli scorsi mesi, la sua partecipazione a Belve aveva già dimostrato come la sua presenza sia in grado di attirare curiosità, attenzione mediatica e ascolti.

