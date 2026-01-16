Dalla danza alla moda, passando per lo studio e le passioni personali, ecco chi sono le sei nuove Veline che conquisteranno il pubblico del programma.

Mediaset Infinity 1 /6 Alessia Anzioli Manca sempre meno al debutto della versione rinnovata e in prima serata del TG satirico di Antonio Ricci. Scopriamo quindi chi sono le addirittura 6 veline che animeranno le puntate speciali, partendo da Alessia Anzioli, ventenne milanese. Dopo il diploma alle superiori in biotecnologie sanitarie, oggi frequenta il corso di Scienze e Tecnologie Psicologiche. Nuota fin da quando aveva 16 mesi e ha praticato nuoto e nuoto sincronizzato a livello agonistico. Nel 2023, dopo aver ottenuto la fascia di Miss Lombardia, si avvicina con entusiasmo al mondo della moda. Ama preparare dolci, viaggiare e guardare serie tv crime. Il suo sogno nel cassetto è diventare criminologa.

Mediaset Infinity 2 /6 Lavinia Circeo 24 anni, originaria di Pescara, vive da cinque anni a Cannes, in Francia. Parla quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. Ballerina, diplomata al liceo coreutico, ama viaggiare, dipingere, ballare e cantare. Il suo sogno è diventare attrice. È fan di Striscia la notizia fin da bambina: sulla torta del suo terzo compleanno era raffigurato il Gabibbo.

Mediaset Infinity 3 /6 Ginevra Festa 26 anni, balla da quando aveva 4 anni e nel tempo si è specializzata in danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e heels dance. La forte passione per la danza l’ha portata a lavorare anche all’estero, con esibizioni in città come Cannes, Dubai, Ibiza, Las Vegas e in Canada. Nel 2025 entra nel corpo di ballo di Elodie, partecipando al videoclip del singolo “Mi ami, mi odi” e accompagnandola nel tour live in tutta Italia. Ha ballato anche nei live di Sfera Ebbasta. Sogna di diventare direttrice artistica di grandi spettacoli live.

Mediaset Infinity 4 /6 Lara Granata 27 anni, ballerina professionista di Milano. Inizia a studiare danza classica all’età di 5 anni e da allora non ha mai smesso. Si dedica alla heels dance e ha già lavorato in Rai in programmi come Tale e Quale Show, The Voice Senior, I Migliori Anni, Donne sull’orlo di una crisi di nervi e a Sanremo 2025 nel corpo di ballo di Elodie. Ama la lettura, l’arte – il suo pittore preferito è Klimt – e la moda. Il suo sogno è ballare nei grandi concerti live in America.

Mediaset Infinity 5 /6 Nausica Marasca 22 anni, originaria di Campobasso. Velina nella stagione 2024-2025, è stata la prima nella storia del programma a essere eletta direttamente dai telespettatori. Diplomata al liceo sociopsicopedagogico, ama lo spettacolo, la musica e il cinema. Appassionata di karate, si avvicina alla danza grazie alla ginnastica ritmica. Ama camminare all’aria aperta e leggere libri di crescita personale. Il suo sogno è recitare sul grande schermo.