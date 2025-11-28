Striscia la notizia, cast rivoluzionato: due protagonisti mollano Antonio Ricci. Chi sono
Max Laudadio e Stefania Petyx, volti storici di Striscia la Notizia, salutano il tg satirico di Antonio Ricci per dedicarsi a nuovi progetti e a una nuova fase professionale.
Una piccola rivoluzione scuote Striscia la Notizia. Due figure simbolo del tg satirico di Antonio Ricci, Max Laudadio e Stefania Petyx, hanno annunciato contemporaneamente l’addio alla trasmissione, sorprendendo il pubblico e gli appassionati del programma. Entrambi hanno scelto di comunicare la notizia attraverso i propri profili social, definendo la decisione come l’inizio di una "nuova fase", un passaggio naturale dopo anni di lavoro in prima linea tra inchieste, denunce e storie raccontate in giro per l’Italia.
Max Laudadio lascia dopo anni di inchieste
Il primo annuncio è arrivato proprio da Max Laudadio, tra i volti più riconoscibili del programma, celebre per le sue inchieste dal forte impatto sociale. Con un lungo e sentito messaggio, Laudadio ha spiegato la sua decisione di lasciare il team di Striscia dopo molti anni di collaborazione. "Oggi chiudo una pagina importante della mia vita. Dopo tanti anni, lascio Striscia la Notizia", ha scritto sui social, ripercorrendo un’esperienza che definisce "un viaggio intenso" che lo ha fatto crescere "come uomo e come professionista".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nel suo post, l’inviato ha sottolineato quanto l’avventura nel programma gli abbia permesso di incontrare "persone straordinarie" e di dare voce a realtà difficili e spesso ignorate. Ma ora, ha aggiunto, è giunto il momento di voltare pagina: "Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo. Con gratitudine, rispetto e un po’ di emozione, apro una nuova porta della mia vita professionale". Laudadio ha poi lasciato intendere che non si tratterà di un addio alla televisione o al mondo dell’informazione, ma di un’evoluzione, con un progetto in lavorazione.
Stefania Petyx saluta Striscia la Notizia dopo 21 anni
Poche ore dopo, anche Stefania Petyx – la prima inviata donna di Striscia la Notizia – ha annunciato la sua uscita dal programma. Inconfondibile con l’impermeabile giallo e il bassotto al seguito, Petyx ha rappresentato per oltre vent’anni uno dei simboli più iconici della trasmissione. Nel suo messaggio, l’inviata ha parlato con grande sincerità di un percorso che l’ha segnata profondamente: "È stata una parte fondamentale della mia vita, questa esperienza mi ha profondamente cambiata". Parole che confermano quanto la lunga collaborazione con Antonio Ricci sia stata non solo una professione, ma soprattutto una missione quotidiana dedicata all’ascolto delle persone e alla difesa dei più deboli.
Anche per lei, però, è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo: "Oggi sento che è arrivato il momento di iniziare una nuova fase", ha dichiarato. Una fase che affronterà, promette, "con la stessa passione, la stessa attenzione e lo stesso rispetto per le persone e per le storie" che incontrerà.
Potrebbe interessarti anche
Vittorio Brumotti, addio clamoroso a Striscia La Notizia: l’indiscrezione sullo storico inviato. Cosa farà ora
Stando agli ultimi rumors, il volto del tg satirico di Antonio Ricci potrebbe essere...
Striscia la Notizia da gennaio in prima serata: il grande ritorno con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti
È ufficiale: il tg satirico del Biscione tornerà nel nuovo anno con cinque puntate s...
Noi del Rione Sanità, serie Tv Rai 1: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce
Stasera in tv (23 ottobre) inizia su Rai 1 la serie Tv ispirata alla storia vera di ...
Stasera in tv (6 novembre), Milo Infante e la sua verità su Garlasco (con tanto di doppia querela)
Cosa vedere in TV questa sera, giovedì 6 novembre 2025: Ore 14 sfida il Rione Sanità...
Striscia la Notizia vs Affari Tuoi, Pier Silvio ‘cancella’ la sfida. La svolta ufficiale sul futuro del Tg satirico
Il programma del Biscione tornerà molto presto, ma con novità che metteranno fine al...
Max Giusti erede di Gerry Scotti, Liorni nei guai: la svolta su preserale e La Ruota della Fortuna
Il conduttore romano sta per sbarcare su Canale 5 con Caduta Libera mentre La Ruota ...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti non si ferma più: la nuova programmazione (e De Martino trema)
Mediaset allunga La Ruota della Fortuna fino a fine 2025: Gerry Scotti domina l’acce...
Striscia la Notizia, passa la paura: torna in onda (ma cambierà tutto). La mossa di Pier Silvio Berlusconi
Stando alle ultime indiscrezioni, il celebre tg satirico di Canale 5 dovrebbe tornar...