Striscia la notizia, cast rivoluzionato: due protagonisti mollano Antonio Ricci. Chi sono Max Laudadio e Stefania Petyx, volti storici di Striscia la Notizia, salutano il tg satirico di Antonio Ricci per dedicarsi a nuovi progetti e a una nuova fase professionale.

Una piccola rivoluzione scuote Striscia la Notizia. Due figure simbolo del tg satirico di Antonio Ricci, Max Laudadio e Stefania Petyx, hanno annunciato contemporaneamente l’addio alla trasmissione, sorprendendo il pubblico e gli appassionati del programma. Entrambi hanno scelto di comunicare la notizia attraverso i propri profili social, definendo la decisione come l’inizio di una "nuova fase", un passaggio naturale dopo anni di lavoro in prima linea tra inchieste, denunce e storie raccontate in giro per l’Italia.

Max Laudadio lascia dopo anni di inchieste

Il primo annuncio è arrivato proprio da Max Laudadio, tra i volti più riconoscibili del programma, celebre per le sue inchieste dal forte impatto sociale. Con un lungo e sentito messaggio, Laudadio ha spiegato la sua decisione di lasciare il team di Striscia dopo molti anni di collaborazione. "Oggi chiudo una pagina importante della mia vita. Dopo tanti anni, lascio Striscia la Notizia", ha scritto sui social, ripercorrendo un’esperienza che definisce "un viaggio intenso" che lo ha fatto crescere "come uomo e come professionista".

Nel suo post, l’inviato ha sottolineato quanto l’avventura nel programma gli abbia permesso di incontrare "persone straordinarie" e di dare voce a realtà difficili e spesso ignorate. Ma ora, ha aggiunto, è giunto il momento di voltare pagina: "Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo. Con gratitudine, rispetto e un po’ di emozione, apro una nuova porta della mia vita professionale". Laudadio ha poi lasciato intendere che non si tratterà di un addio alla televisione o al mondo dell’informazione, ma di un’evoluzione, con un progetto in lavorazione.

Stefania Petyx saluta Striscia la Notizia dopo 21 anni

Poche ore dopo, anche Stefania Petyx – la prima inviata donna di Striscia la Notizia – ha annunciato la sua uscita dal programma. Inconfondibile con l’impermeabile giallo e il bassotto al seguito, Petyx ha rappresentato per oltre vent’anni uno dei simboli più iconici della trasmissione. Nel suo messaggio, l’inviata ha parlato con grande sincerità di un percorso che l’ha segnata profondamente: "È stata una parte fondamentale della mia vita, questa esperienza mi ha profondamente cambiata". Parole che confermano quanto la lunga collaborazione con Antonio Ricci sia stata non solo una professione, ma soprattutto una missione quotidiana dedicata all’ascolto delle persone e alla difesa dei più deboli.

Anche per lei, però, è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo: "Oggi sento che è arrivato il momento di iniziare una nuova fase", ha dichiarato. Una fase che affronterà, promette, "con la stessa passione, la stessa attenzione e lo stesso rispetto per le persone e per le storie" che incontrerà.

