Nuovo scandalo Rai: "Ricatti sessuali per lavorare a Linea Verde" L'inviato Pinuccio ha svelato "un gravissimo episodio di presunta concussione sessuale che coinvolge un giornalista della Tv di Stato"

Una nuova bufera si abbatte sulla Rai. Durante la scorsa puntata di Striscia la Notizia, il 17 novembre, l’inviato Pinuccio nella sua rubrica Rai Scoglio 24, ha parlato di quello che il Tg satirico ha definito: "Un gravissimo episodio di presunta concussione sessuale accaduto nel 2021 e che coinvolge un giornalista della Tv di Stato".

Così, dopo il caso Remigi, quello Di Mare, e la squalifica di Enrico Montesano da Ballando con le Stelle, la Rai potrebbe dover fare i conti con un nuovo scandalo. La vicenda raccontata da Pinuccio parte da un’indagine condotta in Basilicata, e nel fascicolo delle intercettazioni viene nominata proprio la Tv pubblica.

Tra le conversazioni mandate in onda da Striscia all’interno di un comunicato, si legge dell’"Incontro di una giornalista con un collega Rai che in quel momento lavorava per la Regione, il quale, appena lei è entrata in ufficio ‘ha chiuso la porta e si è messo la mano sulla patta. Ma figuriamoci se faccio un ******* a uno per portare il pane a casa".

In cambio del favore sessuale, sempre stando al racconto dell’inviato di Striscia, era in ballo una partecipazione della donna a Linea Verde, cosa poi di fatto avvenuta. "Poco dopo però il giornalista – si legge ancora – le scrive chiedendole di incontrarsi". Nell’intercettazione, poi, emerge la preoccupazione della donna: "Questo vuole che io gli paghi il conto, ma io non gliela do la mia pa****na e neanche la mia b***a".

"A un certo punto la collaborazione tra Linea Verde e questa giornalista si interrompe. – prosegue Pinuccio – Forse perché non è stato pagato il conto? Una cosa è certa: a detta della collega i vertici Rai sono a conoscenza dell’approccio strano che ha questo loro dipendente con alcune ragazze, per farle lavorare".

