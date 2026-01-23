Striscia la Notizia, Bruzzone sprecata e Maria De Filippi stavolta non basta. Web spietato: "Flop colossale" La nuova versione in prima serata del Tg satirico non è piaciuto per nulla al pubblico: "Programma inguardabile. Hanno rovinato tutto".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Striscia la Notizia ha fatto il suo debutto in prima serata e a quanto pare il nuovo format non è piaciuto. Ieri sera, giovedì 22 gennaio 2026, il Tg satirico di Antonio Ricci è andato in onda per la prima volta con la versione prime time, dopo lunghi mesi di stop su Canale 5. "Amici, ben tornati a Striscia la Notizia. Siamo in questo nuovo e meraviglioso studio… abbiamo anche una grande orchestra per un grande show. Quest’anno le ragazze (le veline, ndr) sono 6. Guardate che bel pubblico che abbiamo questa sera", le parole di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti aprendo la puntata. Tante le novità infatti: a parte le veline triplicate, c’è una nuova inviata speciale, Maria De Filippi, in compagnia di Tina Cipollari e, direttamente da Tu Si Que Vales, Giovannino. Spazio anche a un siparietto tra i due conduttori e Roberta Bruzzone, che non ha convinto per nulla il pubblico.

Striscia la Notizia, prima serata flop con Maria De Filippi: cosa è successo

Nella nuova versione in prima serata di Striscia la Notizia tante novità, a partire dalla presenza di Maria De Filippi nelle vesti di inviata speciale. In compagnia di Tina Cipollari e Giovannino, la conduttrice è andata a rimproverare gli automobilisti dal parcheggio selvaggio, con una borsa piena di "mer*ine da mettere sulle mer*ine, cioè quelli che posteggiano nei parcheggi riservati ai diversamente abili". I tre, in missione al centro commerciale Roma Est, hanno perfino qualche battibecco con alcuni clienti: "Ho capito che fare l’inviata non è facile, per me è stato difficile. Dovevamo arrivare all’improvviso, nasconderci. Arrivare appena dopo che loro avevano parcheggiato, controllare il tagliandino.. si chiama così no?", ha poi svelato De Filippi alla fine del servizio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spazio poi al Tapiro consegnato da Valerio Staffelli a Fiorello, reo di aver contattato Fabrizio Corona a La Pennicanza, per poi passare a un siparietto tra Roberta Bruzzone, Greggio e Iacchetti. La criminologa è stata coinvolta in una rubrica dall’aspetto forense ma che voleva essere ironica, in cui si raccontava di un viaggio a Cuba dei due conduttori, relazionandosi con loro come se fosse un vero interrogatorio con tanto di termini ad hoc, per poi uscire di scena sfrecciando su una moto. Il tutto si è chiuso con il rumore di un botto tipico di un incidente: "Non è successo niente, ha preso solo sotto Nuzzi, gli avrà provocato una commozione di… Quarto Grado!".

Pioggia di critiche social a Striscia la Notizia in prime time: "Inguardabile"

La nuova versione in prima serata di Striscia la Notizia non ha convinto i telespettatori. Sui social, e specialmente su X, il Tg satirico ha ricevuto tantissime critiche da chi lo ha valutato deludente e perfino cringe: "Siamo allo sbando", "Che disastro questa prima puntata di #StrisciaLaNotizia in prima serata, è tutto così veramente inspiegabile", "Spento la tv immediatamente!", "Mamma mia che pesantezza striscia….veramente bruttissima puntata…ospiti peggio", "Programma inguardabile. Hanno rovinato tutto", "Questa è la fine di striscia la notizia, speriamo che sia la prima e l’ultima volta perché almeno ci rimane il ricordo della vera striscia la notizia", "Sarà un flop colossale. Dopo questa edizione non lo rifaranno più", "Terribile, tutto davvero terrificante", "Anche la Bruzzone che si presta a queste cose eh…", "Sono sintonizzato da poco (dalle 23.50), ma mi sembra tutto così cringe, fuori tempo, fuori dalla storia". Sporadici, invece, i pochissimi complimenti: "A me è piaciuta a chi non piace cambiasse canale", "Io l’ho guardata x Fiorello e x del Piero ecco criticatemi".

Potrebbe interessarti anche