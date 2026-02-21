Strike - Figli di un’era sbagliata, il trailer del film con Pilar Fogliati: "Il problema è sentirsi soli" Berti, Nasta e Tricarico autori di Strike - Figli di un’era sbagliata: ecco il trailer del film a marzo nelle sale

Sono stati rilasciati poster e trailer ufficiale di Strike – Figli di un’era sbagliata, opera prima dei giovani autori e attori Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico, scritta insieme a loro da Gianni Corsi. Dopo l’anteprima al 43° Torino Film Festival, il film arriverà nelle sale il prossimo 26 marzo, distribuito da Filmclub Distribuzione. Il racconto si muove sui toni della commedia, ma con un’impostazione dichiaratamente più profonda: al centro ci sono tre ragazzi di vent’anni che, per motivi diversi, frequentano il Ser.D., la struttura sanitaria pubblica che si occupa di dipendenze patologiche, e che finiscono per attraversare insieme un percorso fatto di fragilità, paure e fiducia reciproca.

Strike – Figli di un’era sbagliata: oltre il trailer ufficiale, il suo ricco cast

Il cast include Matilde Gioli, Massimo Ceccherini, Max Mazzotta, Caterina Guzzanti, Massimiliano Bruno, Lorenzo Zurzolo e Pilar Fogliati. Le musiche originali sono firmate da Davide "Dade" Pavanello. Strike – Figli di un’era sbagliata è una coproduzione italo-spagnola Paco Cinematografica e Neo Art Producciones, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo), con il sostegno di Regione Marche (PR FESR 2021-2027), Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission e con Regione Lazio – Lazio Cinema International (PR FESR LAZIO 2021-2027), progetto cofinanziato dall’Unione Europea.

Un’estate al Ser.D.

La sinossi porta in una Roma estiva e bollente: i destini di Dante, Pietro e Tiziano si incrociano proprio tra le mura del Ser.D. Dante è un laureando in psicologia, timido e impacciato; Pietro è costretto a controlli regolari dopo essere stato trovato ancora una volta con marijuana e vorrebbe solo scappare in vacanza con la sua (ex) fidanzata; Tiziano, che si presenta come un "duro", ha fretta di risolvere in fretta una presunta dipendenza da crack. All’inizio sembrano incompatibili, ma finiscono per diventare alleati, imparando a fidarsi e a combattere insieme dipendenze e insicurezze.

Nelle note di regia, Berti, Nasta e Tricarico raccontano Strike come il risultato di un’amicizia nata alle elementari e diventata negli anni un "trio creativo": il progetto era nato come spettacolo teatrale nel 2018 e, dopo cinque anni di lavoro, si è trasformato in un film che vuole accendere i riflettori su un luogo poco conosciuto, il Ser.D., dove – spiegano – le classi sociali si annullano e tutti diventano uguali davanti alla propria dipendenza. È lì che, durante un’estate torrida, tre ragazzi di estrazioni sociali diverse si incontrano e, quando sembra non ci siano più "ricette" per cambiare il mondo, si uniscono fino a diventare l’uno lo scudo dell’altro, scoprendo che le relazioni umane sono necessarie per trovare una soluzione.

