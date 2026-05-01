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Il Potere del Trio è tornato ed è più forte che mai: Streghe da oggi arriva in streaming e con una sorpresa per i fan, ecco dove vederla

La serie TV cult sta finalmente per tornare: Streghe sarà infatti disponibile in streaming, riportando il pubblico in un mondo che ha appassionato tantissimi

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Streghe, la serie cult arriva in streaming con una sorpresa: dove vederla

"Il potere del trio coincide col mio": basta sentire questa frase per viaggiare indietro nel tempo. Sì, perché chi è cresciuto tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000 di certo non avrà dimenticato le sorelle Halliwell, le protagoniste della serie TV Streghe, che sta finalmente per sbarcare in streaming.

Streghe, la serie TV finalmente disponibile in streaming: tutti i dettagli

Dalle prime avventure di Prue, Piper e Phoebe, fino all’arrivo di Paige, la serie (che in originale si chiama Charmed ed è uscita in Italia nel 2006) è diventata un vero e proprio cult che non invecchia mai. La notizia che tanti aspettavano è oggi ufficiale: dal 1° maggio Streghe sarà disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video. Ma c’è una grande sorpresa per i fan, perché sulla piattaforma saranno disponibili in un solo colpo tutte e otto le stagioni della serie. È, insomma, l’occasione perfetta per un rewatch totale, ma anche per far scoprire questo mondo di demoni, angeli e drammi familiari a chi non l’ha mai visto.

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Streghe è quello che molti considerano un "comfort show": quella serie che metti su quando hai voglia di sentirti a casa, ritrovando quell’atmosfera magica e un po’ vintage di San Francisco. Per chi non lo ricordasse, la storia inizia in una vecchia casa di famiglia, dove tre sorelle scoprono il Libro delle Ombre e capiscono di avere poteri magici. Il loro compito? Proteggere gli innocenti e combattere le forze del male. È un mix perfetto tra fantasy, commedia e un pizzico di soap opera, con amori impossibili (chi non ha pianto per Leo o Cole?) e legami familiari indistruttibili.

Un cast iconico

Il cast è quello che è rimasto nel cuore di tutti: Shannen Doherty (Prue), Holly Marie Combs (Piper), Alyssa Milano (Phoebe), Rose McGowan (Paige), che si è unita al gruppo dalla quarta stagione. Insieme a loro, ritroveremo volti indimenticabili come il "messaggero del bene" Leo (Brian Krause), il detective Darryl e l’affascinante quanto tormentato Cole (Julian McMahon).

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