Rincari, pubblicità e tante polemiche. Nel 2025 il panorama dello streaming è sempre più oneroso: piattaforme come Netflix e Disney+ hanno applicato aumenti del 20-30%, portando abbonamenti base oltre i 15-20 euro mensili per un’esperienza senza interruzioni.

Recensioni su forum e sul web evidenziano una frustrazione palpabile, con utenti che lamentano un ritorno alla pirateria per contrastare l’inflazione e i costi accumulati. Questa escalation solleva interrogativi su quanto sia sostenibile un modello che sembrava rivoluzionario solo pochi anni fa, trasformando il relax serale in un calcolo economico costante.

Vedere una serie senza spot è quasi un cosa di lusso ora, e arrendersi alla pubblicità sta diventando la norma. Come su Prime Video dove gli annunci per ora di visione sono raddoppiati da tre a sei minuti, scatenando un malcontento generale, con abbonati che paragonano l’esperienza alla televisione tradizionale, definendola "invadente" e motivo di disdette immediate.

Ma lo streaming non era nato proprio per sfuggire alle interruzioni, avere un flusso narrativo un piacere della visione senza reclame invadenti?

