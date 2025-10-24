Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Streaming sempre più caro e pubblicità invadente, disdette a gogo e polemiche feroci: che succede

Da Netflix a Disney Plus, fino a Now e gli spot sempre più lunghi di Prime Video: gli utenti non ne possono più e dicono addio alle piattaforme streaming.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Rincari, pubblicità e tante polemiche. Nel 2025 il panorama dello streaming è sempre più oneroso: piattaforme come Netflix e Disney+ hanno applicato aumenti del 20-30%, portando abbonamenti base oltre i 15-20 euro mensili per un’esperienza senza interruzioni.

Recensioni su forum e sul web evidenziano una frustrazione palpabile, con utenti che lamentano un ritorno alla pirateria per contrastare l’inflazione e i costi accumulati. Questa escalation solleva interrogativi su quanto sia sostenibile un modello che sembrava rivoluzionario solo pochi anni fa, trasformando il relax serale in un calcolo economico costante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Vedere una serie senza spot è quasi un cosa di lusso ora, e arrendersi alla pubblicità sta diventando la norma. Come su Prime Video dove gli annunci per ora di visione sono raddoppiati da tre a sei minuti, scatenando un malcontento generale, con abbonati che paragonano l’esperienza alla televisione tradizionale, definendola "invadente" e motivo di disdette immediate.

Ma lo streaming non era nato proprio per sfuggire alle interruzioni, avere un flusso narrativo un piacere della visione senza reclame invadenti?

Nel Video tutti i dettagli e la polemica che avanza!

Potrebbe interessarti anche

Mercoledì 2

Film e serie Tv imperdibili sulle piattaforme streaming, ma c'è un grosso problema: la sfida è appena iniziata

Ecco tutti i prezzi delle principali piattaforme di streaming dove vedere film, prog...
10 anni di Netflix: è cambiato lui, siamo cambiati noi

Netflix compie 10 anni, è cambiata la piattaforma e siamo cambiati noi: cosa succede

Dall'arrivo in Italia del Colosso dello streaming, le abitudini televisive degli spe...
Il Mostro

Il Mostro, tutto sulla nuova serie che esplora la storia del Mostro di Firenze

La nuova serie di Stefano Sollima riporta sullo schermo il caso che sconvolse l’Ital...
Le 10 serie TV più viste su Netflix, Disney+ e Prime

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime Video e Disney+ nella settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Cosa guardare in tv in questi giorni d’autunno? Ecco le serie tv più viste, amate e ...
Su Netflix debuttano i video podcast

Netflix si reinventa, non solo film e serie: l’accordo sorprendente con un colosso dello streaming

Un accordo storico porta i video podcast sulla piattaforma streaming: un passo incre...
Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime e Disney+ della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime e Disney+ della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: Montalbano superato su RaiPlay

Vuoi iniziare una nuova serie televisiva? Ecco allora le più viste delle principali ...
Il Mostro in streaming su Netflix

Il Mostro, la cronaca nera italiana sbarca in streaming e sconvolge tutti: cosa sappiamo sulla serie

La terribile storia degli omicidi del Mostro di Firenze approda su Netflix e ci racc...
Roma Femminile-Barcellona oggi in tv o in streaming

Roma Femminile-Barcellona, dove vederla oggi in tv o in streaming: i tifosi vogliono la rimonta

Sfida proibitiva per le ragazze allenate da mister Rossettini, chiamate a ripartire ...
I film più visti in streaming dal 13 al 19 ottobre

I 10 film più visti in streaming su Netflix, Prime e Disney+ della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consigl...

ENEL

Obiettivo elettrificazione

Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile

LEGGI

Personaggi

L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi
Penelope Maria Massa

Penelope Maria Massa
Vittorio Feltri

Vittorio Feltri
L'attrice Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963