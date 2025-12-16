Stranger Things 5, il trailer del Volume 2 mette tutto davvero "Sottosopra": ecco la svolta
Tutto ciò che ci è stato mostrato nel trailer della seconda parte dell'ultima stagione della serie dei fratelli Duffer, che ora entra davvero nel vivo
Natale è alle porte e tra pranzi, cenoni e portate succulente, Netflix ha deciso di offrirci un antipasto gustosissimo: il trailer del Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things, in arrivo alle 2.00 del mattino italiane del 26 dicembre. Un montaggio serratissimo, che mostra alcuni scorci di quelli che saranno gli episodi 5, 6 e 7 dell’ultima stagione della serie dei fratelli Duffer, che si concluderà ufficialmente l’1 gennaio 2026. Ovviamente in questo pezzo tratteremo argomenti pesantemente spoiler, quindi evitate di leggere se non avete ancora visto i primi 4 episodi della stagione. Pronti a vedere le cose davvero "Sottosopra"?
Cosa succede nel trailer del Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things
Tutto quello che conoscevamo, o che forse è meglio dire credevamo di conoscere, del Sottosopra sta per essere spazzato via. "Non abbiamo mai avuto nessuna possibilità", dice uno sconsolato Will alla madre. "Per tutto questo tempo tutto quello che davamo per scontato del Sottosopra era del tutto sbagliato", rincara la dose Dustin. La battaglia finale contro le forze di Vecna e del Mind Flayer si infiamma. Holly e Max continuano a vagare attraverso la memoria di Vecna, affrontandolo nelle sue diverse versioni. El chiede a Eight un aiuto per sconfiggere il loro comune nemico. Nancy completa la sua trasformazione in eroina pronta a tutto mentre all’ospedale di Hawkins, dove la madre si sta rimettendo dall’attacco del Demogorgone, spunta un branco di Democani.
"È giunta l’ora di un nuovo mondo", afferma Vecna con freddezza, mentre tutti i protagonisti si trovano davanti a un nuova minaccia: una sorta di nube rossa distruttiva. "Tu muori, io muoio", si dicono a vicenda Dustin e Steve. I nodi stanno per arrivare al pettine. Quali sono le reali intenzioni di Vecna? Cosa vuole fare con i 12 bambini rapiti? Cosa c’entrano i ponti di Einstein-Rosen? Qual è il vero ruolo del Mind Flayer? Chi sopravvivrà all’epica battaglia finale? Tutte queste domande, o quasi tutte, troveranno presto risposta.
Quando esce il Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things?
Per trovare una quadratura per il cerchio, non occorrerà aspettare poi molto. Il Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things esce il 26 dicembre alle 2.00 del mattino italiane, ovviamente in esclusiva in streaming sul catalogo di Netflix.
