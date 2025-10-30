Stranger Things, stagione 5: l'epica battaglia finale nel trailer italiano della serie Il 31 ottobre a Lucca Comics & Games 2025 un attesissimo grande evento con tutto il cast, ma nel frattempo Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale

L’attesa sta finalmente per concludersi. Il 27 novembre su Netflix approderà la prima parte del gran finale della stagione 5 di Stranger Things, con 4 degli 8 episodi previsti. Dopo foto promozionali, criptici teaser e rumor, abbiamo finalmente per le mani il primo vero trailer della stagione 5 di Stranger Things. Il gran finale di una serie che ci accompagna da 10 anni sta davvero assumendo i contorni dell’evento epocale e la guerra sta per arrivare ad Hawkins. Stranger Things 5, vi ricordiamo, arriverà in tre "Volumi": il primo (episodi 1-4) sarà disponibile il 27 novembre, il secondo (episodi 5-7) il 26 dicembre, mentre l’episodio finale approderà da noi nella notte del 1° gennaio 2026.

La guerra arriva ad Hawkins nel trailer finale di Stranger Things 5

"Who Wants to Live Forever", cantano i Queen nel trailer della prima parte della stagione 5 di Stranger Things. Un monito che, forse, presagisce la scomparsa di uno degli amati personaggi della serie in questo finale che si preannuncia davvero esplosivo. Il conflitto finale col Sottosopra, scatenato nel nostro mondo da Vecna, è definitivamente scoppiato, e Undici, Mike, Will e i loro amici sono l’ultima linea di difesa.

Il Municipio di Hawkins è diventato il quartier generale del perfido antagonista, guarito dalle ferite inflittegli da Nancy nel finale della stagione 4. "Finalmente possiamo cominciare", dice a un Demogorgone che china la testa in segno di riverenza. Il trailer si chiude con Vecna che invade il mondo reale, scatenando una furiosa battaglia con i militari stanziati ad Hawkins. Negli ultimi istanti, il demone solleva con i propri poteri Will, dicendogli che dovrà dargli una mano. Un’ultima volta.

Un finale… da cinema

A quanto sembra, l’episodio finale di Stranger Things approderà anche al cinema. Una decisione che ha lasciato stupiti molti fan. Una chiara mossa di marketing per spingere ancora di più quello che sarà a conti fatti un evento mondiale. Non è però ancora chiaro se sarà un’iniziativa relegata unicamente agli Stati Uniti o se verrà proposta anche da noi. Nell’attesa, vi lasciamo in calce il trailer integrale (e doppiato) della stagione 5 di Stranger Things.

