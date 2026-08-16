'Stranger Things' e 'The Pitt' le serie originali più viste nel 2026, in fumo il primato di 'Bridgerton' che guarda dal basso
L’eco del gran finale di Stranger Things, andato in onda proprio nella notte di San Silvestro, non si è ancora placata. A confermarlo senza mezzi termini sono i dati diffusi da Nielsen sul primo semestre del 2026: la creatura dei fratelli Duffer non si è accontentata di chiudere in bellezza, ma ha letteralmente monopolizzato i consumi streaming americani, staccando nettamente la concorrenza e ridimensionando le ambizioni di colossi come Bridgerton.
L’incredibile maratona di Stranger Things
I numeri registrati tra la fine di dicembre e il mese di giugno sono quelli di un successo monumentale. Il drama fantasy di Netflix ha infatti accumulato la bellezza di 23,26 miliardi di minuti fruiti, forte anche dell’incredibile picco da 8,65 miliardi totalizzato nella sola settimana dell’epilogo. La vera forza della serie, comunque, si è vista sulla distanza. Nonostante l’uscita dai primi dieci posti della classifica settimanale avvenuta a marzo – quando aveva già collezionato la cifra monster di 19,45 miliardi di minuti -, lo show non ha smesso di attirare pubblico. Nelle settimane successive, tra rewatch e nuovi spettatori, la maratona ad Hawkins ha generato altri 3,81 miliardi di minuti, viaggiando a un ritmo di oltre 200 milioni di minuti ogni sette giorni.
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Il fenomeno The Pitt e il crollo del trono di Bridgerton
Se in vetta troviamo una conferma, la vera sorpresa della prima metà dell’anno è il boom di The Pitt. La seconda stagione del medical drama firmato HBO Max ha registrato una crescita impressionante, collezionando 21,12 miliardi di minuti e garantendosi un posto sul podio generale grazie a una permanenza da record nelle posizioni che contano: ben 21 settimane di fila in Top 10.
Merita una menzione d’onore l’esplosione di Love Island USA su Peacock: partito solo a giugno, il reality si è piazzato al tredicesimo posto generale con 7,62 miliardi di minuti, spinto da un vero e proprio boom di visioni concentrato nel mese d’esordio.
Dai grandi classici della TV ai film più amati
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