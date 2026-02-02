Stranger Things non è ancora finita: Hopper minaccia Mike nel primo trailer dello spin-off Tales from '85 Diamo un primo sguardo allo spin-off animato di Stranger Things, in arrivo alla fine del prossimo aprile: pronti a ritornare ad Hawkins?

Non siete ancora riusciti a dire addio a Stranger Things anche dopo la naturale conclusione della serie? Bene. Netflix ha qualcosa in servo per voi. È infatti in arrivo Tales from ’85, il primo spin-off di Stranger Things, in uscita il prossimo 23 aprile. La serie animata ci riporterà ad Hawkins, precisamente tra la seconda e la terza stagione dello show principale. Stranger Things: Tales from ’85 si presenta oggi con un primo trailer, che cvi lasciamo come al solito in calce a questo articolo.

Il primo trailer di Stranger Things: Tales from ’85

Finalmente abbiamo possiamo dare uno sguardo un po’ più approfondito alla nuova serie TV animata ambientata nell’universo creato dai Duffer. Nel trailer di Stranger Things: Tales from ’85 scopriamo quanto, effettivamente, già sapevamo dalle prime info circolate nelle scorse settimane: la storia di questo spin-off animato avrà luogo nel lasso di tempo tra la seconda e la terza stagione dello show Netflix, con Hawkins sommersa da un’imponente nevicata.

Qualcosa di strano e misterioso, però, si muove sotto la neve e, neanche a dirlo, a indagare saranno i nostri eroi di sempre: nel trailer ci sono quasi tutti, da Mike a Undici, passando per Will, Lucas, Max, Hopper e Steve, qui evidentemente ancora alle prese con quei sentimenti mai sopiti per Nancy (la rottura tra i due, d’altronde, era cosa ancora piuttosto recente). Non mancano le creature del Sottosopra, tra cui i Demogorgoni o qualcosa che pare somigliargli parecchio, non fosse per quelle strane "zucche" che immaginiamo ci verranno spiegate nel corso della serie.

L’ispirazione per Tales from ’85 è… Ghostbusters

Stando a quanto rivelato dallo showrunner della serie, Eric Robles, la fonte principale d’ispirazione per Tales from ’85 è lo show animato The Real Ghostbusters. "Tutto risale a The Real Ghostbusters", ha detto. "Era una serie un po’ sciocca, ma aveva una manciata di episodi cupi e inquietanti, e da ragazzini continuavamo a guardarla e a parlarne. Quella è diventata la nostra stella polare", ha raccontato Robles a Deadline. Lo showrunner ha descritto la serie come un mix tra "amicizia, storie piene di orrore e mistero". Insomma, non troppo distante da quello che è lo spirito originale di Stranger Things. E ci saremmo stupiti del contrario, del resto. "Ci sono grandi pericoli, e non tutti i personaggi potrebbero sopravvivere", ha aggiunto.

Un po’ a sorpresa, non saranno gli attori originali di Stranger Things a dare la voce alle loro controparti animate. Brett Gipson sarà Hopper, Luca Diaz Mike Wheeler, Brooklyn Davey Norstedt sarà Eleven, Braxton Quinney Dustin Henderson, Elisha Williams Lucas Sinclair, Ben Plessala sarà Will Byers e Jolie Hoang-Rappaport Max Mayfield. A questi si aggiungono Odessa A’zion, Janeane Garofalo e Lou Diamond Phillips in ruoli non ancora ufficializzati. Vi ricordiamo che Stranger Things: Tales From ’85 esce il prossimo 23 aprile su Netflix e che qui sotto trovare il primo trailer ufficiale. A questo link trovate invece il trailer doppiato in italiano.

