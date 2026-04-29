Netflix non molla Hawkins e il Sottosopra, Stranger Things torna con nuove storie: l’annuncio a sorpresa spiazza i fan L’incredibile universo di Stranger Things continua ad espandersi: Netflix rinnova la serie animata Storie dal 1985 per una seconda stagione. Tutti i dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Il Sottosopra non è scomparso. I fan di tutto il mondo saranno felici di sapere che, dopo il successo delle cinque stagioni di Stranger Things, l’universo dei fratelli Duffer resta centrale su Netflix. Lo spin-off animato Stranger Things: Storie dal 1985 (Stranger Things: Tales from ’85) è stato già rinnovato per una seconda stagione appena cinque giorni dopo il debutto, segno della forte fiducia della piattaforma nel progetto e nel futuro del franchise. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Stranger Things: Storie dal 1985, la seconda stagione della serie animata si farà: ‘parola’ di Netflix

C’è una bellissima notizia che farà impazzire i fan: Netflix ha rinnovato la serie animata Stranger Things: Storie dal 1985 per una seconda stagione, che arriverà in autunno dopo il debutto del 23 aprile. La serie continua a espandere l’universo di Stranger Things, ambientandosi tra la seconda e la terza stagione dello show principale. La storia segue Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max durante l’inverno del 1985, mentre affrontano nuove minacce soprannaturali a Hawkins. Nella nuova stagione, l’Hawkins Investigators Club dovrà indagare su una nuova entità collegata alle miniere abbandonate e a misteriosi fenomeni legati al Sottosopra. Il progetto è guidato dallo showrunner Eric Robles, che ha espresso entusiasmo per il ritorno della serie e per l’evoluzione della trama. Il cast vocale è completamente nuovo rispetto alla serie live-action e include interpreti come Brooklyn Davey Norstedt (Undici), Luca Diaz (Mike) e altri giovani doppiatori, oltre al personaggio inedito Nikki, doppiata da Odessa A’zion.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stranger Things, come si è conclusa la serie originale

La serie principale di Stranger Things si è conclusa nel 2025 dopo cinque stagioni, ma il franchise continua a espandersi con spin-off e nuovi progetti. Nel finale della quinta e ultima stagione, la banda di Hawkins affronta il Sottosopra per fermare Vecna ​​e impedire la fusione tra le dimensioni. Mentre Undici, Hopper, Kali e Murray si muovono verso il laboratorio e gli altri verso la torre radio, Max resta a Hawkins ma continua a giocare un ruolo importante negli eventi finali. Lo scontro con Vecna ​​e il Mind Flayer culmina in una battaglia decisiva nell’Abisso. L’intervento dei militari complica però la missione: Kali muore e il gruppo subisce pesanti perdite, mentre Hopper e Undici vengono salvati da Murray. Alla fine, Undici riesce a sconfiggere le minacce principali, ma decide di sacrificarsi per chiudere il collegamento tra i mondi distruggendo la materia esotica nel Sottosopra.

Nel finale si scopre anche il passato di Henry e il legame con il Mind Flayer, nato dal contatto con la materia esotica durante l’infanzia. Dopo la battaglia, i sopravvissuti affrontano le conseguenze: Hopper e Joyce si fidanzano, Dustin si diploma e il gruppo torna a riunirsi per giocare a Dungeons & Dragons. L’ultima parte lascia però aperto il destino di Undici: Mike ipotizza che possa essere sopravvissuta grazie a Kali, e alcuni indizi suggeriscono che non sia davvero morta.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche