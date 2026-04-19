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Stranger Things - Storie dal 1985, quando esce la nuova serie su Netflix

Manca sempre meno al debutto in streaming di una delle serie animate più attese dell’anno: il fantastico universo di Hawkins sta per riaprirsi.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Dopo la conclusione della quinta e ultima stagione della serie live-action Stranger Things, Netflix ha deciso di sorprendere i fan ampliando nuovamente uno degli universi narrativi più amati degli ultimi dieci anni. Sta infatti per arrivare Stranger Things – Storie dal 1985, serie animata e spin-off del franchise principale, che segna il debutto ufficiale dell’universo di Hawkins nel mondo dell’animazione. La serie sarà composta da 10 episodi, ciascuno della durata di circa 25 minuti, e approderà in streaming in esclusiva su Netflix il 23 aprile 2026. Ma scopriamo qualcosa in più su questo attesissimo debutto.

Stranger Things – Storie dal 1985, la trama della serie animata

La nuova serie è ambientata durante un rigido inverno a Hawkins e si colloca cronologicamente tra la seconda e la terza stagione della serie live-action. In apparenza, tutto sembra finalmente tranquillo: Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max si godono una pausa relativamente serena tra battaglie a palle di neve e sessioni di Dungeons & Dragons. Ma la quiete di Hawkins, come i fan sanno bene, è spesso apparente. Qualcosa di terrificante si sta risvegliando sotto la neve, e i ragazzi dovranno correre ai ripari per svelare il mistero e salvare ancora una volta la loro città. Rispetto alla serie originale, Storie dal 1985 avrà un registro visivo e narrativo leggermente differente. Come rivelato dagli stessi creatori, il tono sarà più luminoso e avventuroso rispetto al live-action, senza però tradire la vera essenza della storia.

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Stranger Things, l’universo si espande ancora con Storie dal 1985

La nuova serie è prodotta dai creatori originali Matt e Ross Duffer e una delle scelte più discusse di questo nuovo progetto streaming sembrerebbe essere stata la scelta del cast. Nessuno degli attori originali ha prestato la propria voce per la serie animata e i creatori hanno quindi deciso di optare per un ensemble di voci completamente nuovo, che riporterà in streaming tutti i personaggi già amati nel live-action. Inoltre, accanto ai protagonisti storici, farà il suo debutto Nikki Baxter, un nuovo personaggio con un mohawk rosa.

In tutto questo, vale la pena ricordare anche che l’idea di uno spin-off animato è stata tra le prime che i Duffer Brothers hanno messo sul tavolo quando hanno iniziato a ragionare sull’espansione dell’universo di Stranger Things, a riprova di quanto questo progetto sia sentito, seguito e amato dal pubblico. Non rimane allora che attendere il grande debutto della serie: Stranger Things – Storie dal 1985 sarà ufficialmente disponibile in streaming su Netflix a partire dal 23 aprile 2026.

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