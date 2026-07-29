Stranger Things: Six riapre le porte del laboratorio di Hawkins con lo spin-off, ma Netflix rimane a bocca asciutta Lo spin-off dedicato a Six amplia l’universo della serie dei Duffer: la miniserie arriva su Webtoon e racconta una storia alternativa a quella di Netflix.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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L’universo di Stranger Things non si è fermato con la fine della serie Netflix: i fratelli Duffer continuano ad ampliarlo attraverso nuovi progetti, e l’ultimo arrivato promette di sorprendere i fan più affezionati. Si chiama Stranger Things: SIX e non debutterà sulla piattaforma streaming, ma su Webtoon, in un formato del tutto diverso da quello a cui il pubblico è abituato. Al centro della storia c’è un’altra delle cavie del laboratorio di Hawkins, dotata di un potere inquietante e poco esplorato finora. Di seguito, tutti i dettagli.

Stranger Things: Six, di cosa parla il nuovo spin-off in arrivo su Webtoon

Ebbene sì, Stranger Things continua, anche se in modo diverso: presto arriverà Stranger Things: SIX, una miniserie in sei episodi dedicata a Francine, conosciuta nel laboratorio di Hawkins come Six. Il progetto sarà pubblicato su Webtoon e riprende l’omonimo fumetto di Dark Horse Comics del 2019, adattato al formato verticale della piattaforma. Francine possiede il potere della precognizione, che le permette di vedere possibili eventi futuri. Dopo essere stata reclutata dal dottor Brenner, viene sottoposta agli esperimenti del laboratorio, mentre le sue visioni diventano sempre più inquietanti. La storia racconta anche il rapporto con Three, Ricky, con cui Francine aveva avuto una relazione prima di arrivare a Hawkins. I due cercheranno di ricostruire il loro legame e di organizzare una fuga dal laboratorio.

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Un elemento importante è che SIX non è più considerato canonico. La quarta stagione di Stranger Things ha infatti modificato il passato e le caratteristiche di diversi soggetti del laboratorio, tra cui Six e Three. Il fumetto rappresenta quindi una sorta di universo alternativo che permette di conoscere una versione diversa delle cavie di Hawkins. La sceneggiatura è di Jody Houser, con disegni di Edgar Salazar. Pur non facendo parte della continuità ufficiale, Stranger Things: SIX offre un ulteriore approfondimento sugli esperimenti di Hawkins e sul passato dei suoi protagonisti.

Stranger Things ha salutato Netflix con la quinta stagione

La quinta e ultima stagione di Stranger Things è arrivata su Netflix alla fine del 2025, divisa in tre blocchi di episodi. L’episodio conclusivo, intitolato Il Mondo Reale, è stato pubblicato il 1° gennaio 2026 e ha portato in scena lo scontro definitivo con Vecna. Nel finale, Undici e Kali si sacrificano per salvare Hawkins, mentre il gruppo riesce a sconfiggere Vecna e a chiudere il Sottosopra. Il destino di Undici rimane incerto, aperto a varie interpretazioni. Mike affronta la sua scomparsa, Dustin tiene un discorso al diploma e i ragazzi si riuniscono nel seminterrato dei Wheeler. Hopper propone finalmente a Joyce di sposarlo, mentre Will trova il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Mike. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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