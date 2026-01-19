Polemiche dai fan di Stranger Things per la parodia del SNL: "Hanno fatto una parodia volgare sul sesso" Difficile debutto al Saturday Night Live per il volto di Mike Wheeler nella serie dei Duffer: la parodia ha infastidito i fan per le battute a sfondo sessuale

Per il primo episodio del 2026 del Saturday Night Live abbiamo avuto come conduttore Finn Wolfhard, il Mike Wheeler di Stranger Things. Affiancato dai colleghi Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin, il giovane attore ha lanciato numerosi sketch-parodia della serie che gli ha donato la notorietà. Molte delle gag su Stranger Things, però, ritenute volgari e di cattivo gusto, non sono andate giù ai fan, che hanno travolto lo show di polemiche. Ecco cos’è successo.

Polemiche dai fan di Stranger Things a Finn Wolfhard e al Saturday Night Live

"Che diavolo è successo al Saturday Night Live? Queste battute erano così piatte e disgustose", ha twittato un utente. "Caleb scherza sulla vita sessuale di Max e Lucas, dicendo che lei è in coma. Amico, che cazzo?", dice un altro. Queste sono solo alcune delle reazioni piuttosto sdegnate che hanno fatto seguito all’ultima puntata del Saturday Night Live, la prima del 2026, condotta dalle star di Stranger Things Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin.

"Stranger Things è tornato con sequel, prequel, requel e spinoff". Così una voce fuori campo aveva introdotto falsi trailer di spinoff della serie, tra cui una intitolata Strangerous Minds su Steve Harrington che continua la sua carriera di insegnante e una, intitolata The Wheeler Report, su Nancy Wheeler nei panni di una giornalista investigativa. Ma è la parodia in stile Sex and the City con Mike Wheeler nei panni di uno scrittore a New York ad essere finito nel mirino dei fan infastiditi da una gag gratuita a sfondo sessuale.

A detta di molti fan, si è passato il confine

Nel falso trailer, Mike, Dustin e Lucas si ritrovano a Manhattan 10 anni dopo gli eventi della serie e parlano delle rispettive vite sessuali mentre sorseggiano Cosmopolitan. "Beh, io e Max abbiamo iniziato in modo focoso e passionale, giusto?" dice McLaughlin riferendosi all’amore giovanile tra Lucas e Max. "Dopo un paio d’anni, lei se ne sta lì sdraiata come se fosse di nuovo in coma". Nella serie originale, Max finisce in coma dopo aver combattuto con Vecna, il villain principale. L’ironia su questo risvolto narrativo di Stranger Things ha suscita non poche ire da parte dei fan, che si sono riversati in massa sui social.

"Hanno fatto una battuta su Lucas che fa sesso con Max priva di sensi al Saturday Night Live", ha commentato, stupito, un fan. "Che deriva ha preso questo show?". "La ‘battuta’ sul coma mi è sembrata fottutamente strana", ha commentato un altro utente, mentre qualcun altro ha condiviso: "Quella battuta su Max in coma. Saturday Night Live, sei strano forte!".

Di nuovo Will nella bufera

La battuta che, tuttavia, ha fatto più infuriare i fan è stata quella che ha "giustificato" l’assenza di Noah Schnapp, attore che nella serie veste i panni di Will Byers. "E prima che vi arrabbiate e diciate: ‘Come mai Will non c’è?’ È perché la sua scena di coming out è ancora in corso", ha scherzato la voce fuori campo del SNL, facendo riferimento al monologo di cinque minuti presente nel settimo episodio in cui Will fa coming out. Neanche a dirlo, i fan hanno commentato aspramente l’uscita, definendola di pessimo gusto. "Non è necessario prendere in giro la scena di Will, anche se i dialoghi erano pessimi", ha scritto un utente Instagram, mentre un altro ha commentato: "Quella battuta su Will era così inutile". Un terzo ha scritto: "Che mancanza di rispetto prendere in giro la scena del coming out di Will, è ridicolo".

Qualcuno ha provato a difendere lo show, affermando come si tratti di un prodotto pensato per un pubblico adulto e quindi "abituato" a determinate battute, anche piuttosto pesanti. "Stanno prendendo in giro la lunghezza di quella scena di Will e come è stata scritta, non il fatto che fosse gay. Il Saturday Night Live non è uno show per adolescenti e contiene battute per adulti, non dovreste guardarlo se non vi piacciono le battute ciniche", ha affermato.

