Stranger Things invade le librerie: le graphic novel ufficiali svelano segreti mai visti della serie
Dal Sottosopra alle avventure dei ragazzi di Hawkins: in libreria quattro graphic novel in un unico volume per vivere ogni segreto prima della stagione finale.
La quinta e ultima stagione di Stranger Things sta per arrivare su Netflix (il primo blocco di episodi arriverà sulla piattaforma proprio il 27 novembre 2025) e i fan non attendono altro. Ma per loro c’è una sorpresa che li attende in libreria: infatti, a breve, uscirà Stranger Things – La Raccolta, un volume unico di 384 pagine che raccoglie per la prima volta quattro graphic novel ufficiali insieme a una storia inedita. Siete curiosi di saperne di più? Molto bene, allora proseguite la lettura e scoprirete tutto.
Stranger Things – La Raccolta: le quattro graphic novel ufficiali tutte da leggere
Il 27 novembre 2025 uscirà su Netflix la prima parte della quinta e ultima stagione di Stranger Things, ma non è tutto. Dal 28 novembre, invece, arriverà in libreria un volume che raccoglie quattro graphic novel ufficiali, per esplorare le vicende precedenti alla serie. La raccolta di 384 pagine, proposta a 16,90 euro, offre uno sguardo più profondo sul mondo dei protagonisti, dal Sottosopra alle estati nerd di Hawkins. Il Sottosopra segue Will Byers subito dopo la sua scomparsa, isolato e minacciato da creature mostruose, mentre cerca di proteggere la sua famiglia. Scienza in campeggio racconta Dustin al Camp Know Where, dove costruisce nuove amicizie e affronta un misterioso nemico, tra ironia e avventura.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I due prequel completano la raccolta: in Sei, Francine, una ragazza con poteri psichici rinchiusa in un laboratorio governativo, cerca di fuggire per evitare un futuro catastrofico. In Soffiando sul fuoco, i ragazzi sopravvissuti scoprono che Nove potrebbe essere ancora viva, e affrontano scelte difficili tra vendetta e pietà. La raccolta ricalca i temi centrali della serie, come solidarietà, paura dei propri poteri e ricerca di libertà.
Stranger Things 5, cosa vedremo nella quinta stagione della serie
Come abbiamo già spiegato nei precedenti articoli, la quinta stagione di Stranger Things si svolge nell’autunno del 1987, pochi mesi dopo il disastro che ha trasformato Hawkins in un luogo contaminato dalle "Rifts". Dopo gli eventi della quarta stagione, il gruppo deve affrontare Vecna, approfittando del fatto che è ferito e rifugiato in un Sottosopra sempre più instabile. La situazione si complica quando l’esercito entra in città, imponendo legge marziale e quarantena militare, e dà la caccia a Undici, considerata una minaccia. La serie si evolve così dalla storia di "ragazzi contro mostri" in un triangolo tra minacce sovrannaturali, controllo militare e conflitti adolescenziali.
Undici resta al centro della narrazione: dopo aver riattivato e aver recuperato i poteri, deve capire cosa significa essere un’arma, una persona e una figlia, mentre si nasconde dall’esercito e cerca di proteggere gli altri senza causare ulteriori disastri. Inoltre, contemporaneamente, la stagione mette finalmente Will Byers al centro della scena, ed indaga sul suo legame con l’Upside Down e chiude il cerchio iniziato con il suo rapimento del 1983.
Potrebbe interessarti anche
Stranger Things 5, il trailer finale (italiano) è pazzesco: la banda sfida Vecna nell’atto decisivo
Hawkins torna in guerra: il trailer italiano del Volume 1 anticipa il piano folle de...
Stranger Things 5: quando e a che ora escono tutti gli episodi della serie Netflix
L'attesa sta finalmente per concludersi: l'ultima stagione di Stranger Things è alle...
Stranger Things 5 su Netflix, l'epica battaglia finale nel trailer italiano dai risvolti clamorosi
Il 31 ottobre a Lucca Comics & Games 2025 un attesissimo grande evento con tutto il ...
WhatsApp, nasce la modalità Stranger Things: il trucco rapido per effetti, suoni e sfondi della serie. Come attivarla
Scoppia la mania Stranger Things su WhatsApp: toni, sfondi e chatbot a tema trasform...
Chi muore in Stranger Things 5, gli spoiler del trailer annunciano un finale dolorosissimo: urla e lacrime
Quale personaggio morirà in Stranger Things 5? Il trailer (e non solo) fornisce spoi...
Dormire nella vera casa di Stranger Things è possibile: cosa succede
Ad Atlanta alcuni fan hanno ricreato la casa dei Will, Jonathan e Joyce Bayers, dove...
Stranger Things, tutto sull’amatissima serie Netflix: quando escono i nuovi episodi, cast e curiosità
Ecco tutto ciò che serve sapere su una delle serie in streaming più amate di sempre:...
5 serie Tv che non potete perdere a novembre 2025: c'è anche il finale di Stranger Things
Le 5 serie tv in streaming più interessanti di novembre secondo noi: da intrighi fam...