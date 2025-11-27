Stranger Things invade le librerie: le graphic novel ufficiali svelano segreti mai visti della serie Dal Sottosopra alle avventure dei ragazzi di Hawkins: in libreria quattro graphic novel in un unico volume per vivere ogni segreto prima della stagione finale.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

La quinta e ultima stagione di Stranger Things sta per arrivare su Netflix (il primo blocco di episodi arriverà sulla piattaforma proprio il 27 novembre 2025) e i fan non attendono altro. Ma per loro c’è una sorpresa che li attende in libreria: infatti, a breve, uscirà Stranger Things – La Raccolta, un volume unico di 384 pagine che raccoglie per la prima volta quattro graphic novel ufficiali insieme a una storia inedita. Siete curiosi di saperne di più? Molto bene, allora proseguite la lettura e scoprirete tutto.

Stranger Things – La Raccolta: le quattro graphic novel ufficiali tutte da leggere

Il 27 novembre 2025 uscirà su Netflix la prima parte della quinta e ultima stagione di Stranger Things, ma non è tutto. Dal 28 novembre, invece, arriverà in libreria un volume che raccoglie quattro graphic novel ufficiali, per esplorare le vicende precedenti alla serie. La raccolta di 384 pagine, proposta a 16,90 euro, offre uno sguardo più profondo sul mondo dei protagonisti, dal Sottosopra alle estati nerd di Hawkins. Il Sottosopra segue Will Byers subito dopo la sua scomparsa, isolato e minacciato da creature mostruose, mentre cerca di proteggere la sua famiglia. Scienza in campeggio racconta Dustin al Camp Know Where, dove costruisce nuove amicizie e affronta un misterioso nemico, tra ironia e avventura.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I due prequel completano la raccolta: in Sei, Francine, una ragazza con poteri psichici rinchiusa in un laboratorio governativo, cerca di fuggire per evitare un futuro catastrofico. In Soffiando sul fuoco, i ragazzi sopravvissuti scoprono che Nove potrebbe essere ancora viva, e affrontano scelte difficili tra vendetta e pietà. La raccolta ricalca i temi centrali della serie, come solidarietà, paura dei propri poteri e ricerca di libertà.

Stranger Things 5, cosa vedremo nella quinta stagione della serie

Come abbiamo già spiegato nei precedenti articoli, la quinta stagione di Stranger Things si svolge nell’autunno del 1987, pochi mesi dopo il disastro che ha trasformato Hawkins in un luogo contaminato dalle "Rifts". Dopo gli eventi della quarta stagione, il gruppo deve affrontare Vecna, approfittando del fatto che è ferito e rifugiato in un Sottosopra sempre più instabile. La situazione si complica quando l’esercito entra in città, imponendo legge marziale e quarantena militare, e dà la caccia a Undici, considerata una minaccia. La serie si evolve così dalla storia di "ragazzi contro mostri" in un triangolo tra minacce sovrannaturali, controllo militare e conflitti adolescenziali.

Undici resta al centro della narrazione: dopo aver riattivato e aver recuperato i poteri, deve capire cosa significa essere un’arma, una persona e una figlia, mentre si nasconde dall’esercito e cerca di proteggere gli altri senza causare ulteriori disastri. Inoltre, contemporaneamente, la stagione mette finalmente Will Byers al centro della scena, ed indaga sul suo legame con l’Upside Down e chiude il cerchio iniziato con il suo rapimento del 1983.

Potrebbe interessarti anche