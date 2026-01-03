Stranger Things fa rinascere Prince: due brani cult (dimenticati) esplodono negli streaming. Quali sono Grazie alla serie Stranger Things, la musica di Prince torna virale: ‘Purple Rain’ e ‘When Doves Cry’ conquistano la Gen Z e gli ascolti esplodono online.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Il 1° gennaio 2026, milioni di fanno hanno visto in streaming su Netflix l’ultimo episodio della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la serie fantasy di grande successo, giunta al capolinea dopo ben dieci anni. Chi ha seguito lo show, sa che nelle sue cinque stagioni, la serie ha valorizzato la cultura pop anni ’80, soprattutto con colonne sonore diventate iconiche. L’episodio finale, ha raggiunto l’apice con due brani di Prince. Di seguito, tutti i dettagli (ATTENZIONE SPOILER).

Stranger Things, Prince ‘rivive’ nell’ultimo episodio della serie: boom di ascolti per due suoi brani iconici

L’ultimo episodio di Stranger Things ha riportato in auge la musica di Prince, con When Doves Cry e Purple Rain come colonna sonora di momenti chiave del finale di stagione. L’effetto sugli ascolti in streaming è stato immediato: Purple Rain è cresciuta del 243% a livello globale e del 577% tra la Gen Z, mentre When Doves Cry ha visto un +200% globale e +128% tra gli ascoltatori più giovani; l’intero catalogo di Prince ha registrato un incremento del 190%, confermando quanto le nuove generazioni siano attratte dalla musica anni ’80.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I brani sono stati scelti con una particolare attenzione narrativa: accompagnano la sequenza in cui gli eroi piazzano esplosivi per distruggere il Sottosopra, passando da When Doves Cry fino alla title track Purple Rain. C’è da dire che queste canzoni sono state raramente concesse in licenza al di fuori del film Purple Rain, e ciò ha reso la scelta dei Duffer particolarmente significativa. Come già accaduto con altri classici (Kate Bush, Metallica), Stranger Things conferma ancora una volta la capacità di far riscoprire al grande pubblico la musica anni Ottanta e il legame tra vecchi successi e nuove generazioni di ascoltatori.

Le parole dei fratelli Duffer sulla scelta delle canzoni di Prince

Riguardo all’utilizzo delle canzoni di Prince in Stranger Things, i creatori della serie, i fratelli Duffer, hanno spiegato al Netflix Tudum: "Non abbiamo mai parlato così tanto di una scelta musicale come per quel momento. Sapevamo che ci serviva un momento musicale (needle drop) epico, e sono girate tantissime idee. Penso che non ci sia niente di più epico di Prince. Ci è stato detto che era davvero un’ipotesi remota, quindi abbiamo semplicemente incrociato le dita. Non abbiamo mai discusso tanto a lungo la scelta di una canzone come per quel momento. Ed è proprio questo l’aspetto più entusiasmante: non era mai stata usata prima. L’eredità di Prince generalmente non permette che quei brani vengano concessi in licenza al di fuori del film ‘Purple Rain".

Potrebbe interessarti anche