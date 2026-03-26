Stranger Things non è ancora finito: il trailer della nuova serie con il ritorno di Undi e tutti gli altri!

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Netflix

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Mentre molti fan non si ancora psicologicamente ripresi dalla conclusione della serie principale, l’universo di Stranger Things trova nuova linfa vitale nell’animazione, in cui i protagonisti non inceppano nell’invecchiamento del cast principale come nel live action. Netflix ha oggi lanciato un inedito trailer di Stranger Things: Storie dal 1985, una nuova serie animata originale curata dallo showrunner Eric Robles in stretta collaborazione con i creatori della saga, Matt e Ross Duffer. Il progetto, che farà il suo esordio in streaming il prossimo 23 aprile, promette di mantenere intatto lo spirito avventuroso e i brividi che hanno reso celebre il franchise, offrendo però un punto di vista inedito grazie alle infinite possibilità del disegno animato.

Ritorno al 1985: nuovi mostri e vecchi amici

La serie ci riporta nel cuore degli anni Ottanta, durante un inverno particolarmente gelido nella cittadina di Hawkins. Nonostante l’ambientazione familiare, i protagonisti che il pubblico ha imparato ad amare in questi anni dovranno affrontare sfide mai viste prima. I ragazzi si troveranno invischiati in un nuovo mistero paranormale che terrorizza la città, costringendoli a combattere creature mostruose inedite. "Non tutto è come sembra", ha anticipato Robles, sottolineando come la serie esplorerà la magia di Hawkins in un modo completamente nuovo, pur preservando quell’essenza di pericolo reale che caratterizza ogni produzione targata Upside Down Pictures. L’idea di Tales From ’85 è nata durante le sessioni di brainstorming dei fratelli Duffer sul futuro del franchise. La serie animata è stata una delle prime proposte messe sul tavolo per espandere il mondo di Stranger Things oltre la quinta e ultima stagione della serie madre.

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Un cast vocale inedito

Dal punto di vista della produzione, il progetto vede coinvolti nomi pesanti come Shawn Levy e Dan Cohen per 21 Laps, insieme alla Flying Bark Productions, già nota per il lavoro su What If…?. Oltre ai personaggi storici, che in questa versione animata permetteranno agli spettatori di "tornare indietro nel tempo e passare di nuovo del tempo con loro da bambini", farà la sua comparsa un nuovo personaggio: Nikki Baxter, che avrà la voce dell’attrice Odessa A’zion. Ross Duffer ha espresso grande entusiasmo per la libertà creativa concessa dall’animazione, dichiarando che il team di Robles ha potuto "andare oltre ogni limite" nella creazione di scenografie e artwork spettacolari. Contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, i protagonisti della serie animata non avranno le voci degli attori del serial originale (che erano impegnati altrove… tra cui sul set dell’ultima stagione del live action!), ma saranno interpretati da un nuovo gruppo di giovani talenti del doppiaggio. Brooklyn Davey Norstedt presterà la voce a Undici, mentre Luca Diaz sarà Mike. Il resto del gruppo di amici vedrà Benjamin Plessala nei panni di Will, Braxton Quinney in quelli di Dustin ed Elisha EJ Williams nel ruolo di Lucas. Completa il gruppo dei ragazzi Jolie Hoang-Rappaport, che darà voce a Max. Questa scelta permette alla produzione di mantenere un tono vocale coerente con l’età dei personaggi nel 1985, offrendo al contempo una nuova interpretazione dei ruoli iconici.

La sinossi di Stranger Things: Storie dal 1985

Ritorna a Hawkins con Stranger Things: Storie dal 1985, un’entusiasmante nuova serie animata dello showrunner Eric Robles, di cui i Duffer Brothers sono i produttori esecutivi. Nell’inverno del 1985 la neve ricopre la città e gli orrori del Sottosopra stanno finalmente svanendo. I nostri eroi Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max sono tornati a una vita normale fatta di D&D, battaglie a palle di neve e giornate tranquille. Ma sotto il ghiaccio, qualcosa di terrificante si è risvegliato. Proviene dal Sottosopra, dalle profondità del laboratorio di Hawkins o da un luogo completamente diverso? I nostri eroi dovranno fare di tutto per risolvere il mistero e salvare Hawkins in questa nuova storia ambientata nell’universo di Stranger Things.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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