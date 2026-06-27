Millie Bobby Brown e David Harbour di nuovo insieme dopo Stranger Things: saranno ancora padre e figlia su Netflix
La coppia d'oro della serie dei record torna su Netflix e, ancora una volta, nei panni di padre e figlia: ecco dove li vedremo
Per tutti coloro che hanno amato Stranger Things e che ancora oggi non riescono ad arrendersi all’idea che la serie sia finita, arriva oggi una bella notizia: il duo "padre-figlia" della celebre serie sta per tornare.
Millie Bobby Brown e David Harbour di nuovo insieme su Netflix: la trama della nuova serie
Netflix ha approvato una nuova serie thriller di spionaggio che vedrà come protagonisti proprio Millie Bobby Brown e David Harbour e, cosa più divertente, saranno di nuovo padre e figlia. La storia è liberamente ispirata a un romanzo intitolato "A Spy In the Blood". David Harbour interpreterà Matt Wolfe, un ex agente dell’FBI caduto in disgrazia che ora lavora nella sicurezza privata. La sua vita viene stravolta quando sua figlia Rebecca (Millie Bobby Brown), anche lei agente dell’FBI ma con cui l’uomo non ha più rapporti, scompare misteriosamente durante una missione. Per ritrovarla, Matt sarà costretto a tornare in azione, affrontando un mondo dello spionaggio che nel frattempo è cambiato radicalmente ed è diventato molto più pericoloso di come lo ricordava.
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Dietro la macchina da presa c’è Jack Thorne (già noto per il successo di Adolescence), mentre la produzione è affidata alla famosa casa di produzione A24 insieme a Joe Hipps. Visti i nomi coinvolti e i record d’ascolto che questi artisti portano a casa ogni volta, Netflix non ci ha pensato due volte e ha ordinato subito l’intera serie.
Più di una reunion nella serie
Questo progetto non è solo una reunion tra i due attori, ma anche tra la Brown e lo sceneggiatore Jack Thorne, che hanno già lavorato insieme per i film di Enola Holmes (il cui terzo capitolo uscirà a breve, il 1° luglio).
Sia Millie che David si sono detti entusiasti di lavorare di nuovo insieme. Durante alcune recenti interviste, Harbour ha confessato: "Dieci anni insieme sul set di Stranger Things non sono bastati. Tra me e Millie c’è un legame davvero speciale, ci vogliamo molto bene." Anche la giovane attrice ha confermato che l’idea di questa nuova serie è partita proprio da Harbour. Nonostante in passato ci sia stata qualche piccola tensione sul set – come entrambi hanno ammesso – oggi i due sono più uniti che mai.
Guida TV
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29 Giugno 2026
Dov'è mia figlia?Canale 5
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