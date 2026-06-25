Stranger Things 5, Millie Bobby Brown sa che fine ha fatto Undici ma non può svelarlo: perché i Duffer le hanno imposto silenzio assoluto Solo tre persone conoscono il vero destino di Undici: l'attrice, Matt e Ross Duffer. C'è un patto di silenzio che divide fan e persino il cast della serie.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il finale di Stranger Things ha lasciato milioni di fan con una domanda senza risposta: Undici è viva o morta? Millie Bobby Brown, intervistata durante un podcast, ammette di sapere esattamente come stanno le cose, ma di essere vincolata al silenzio da un accordo strettissimo con Matt e Ross Duffer. Una rivelazione che non risolve il mistero, anzi lo alimenta. Sapremo mai cos’è realmente successo a Undici? Di seguito, tutti i dettagli.

Stranger Things, Millie Bobby Brown conosce la verità su Undici ma un patto le impedisce di parlare: il motivo

Millie Bobby Brown è tornata a parlare del finale di Stranger Things e del destino di Undici, uno dei temi che continua ad alimentare il dibattito tra i fan della serie. A distanza di mesi dall’ultimo episodio, infatti, non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto alla protagonista interpretata dall’attrice britannica. Durante una registrazione del podcast Happy Sad Confused, Brown ha raccontato che, subito dopo la messa in onda dell’episodio conclusivo, Matt e Ross Duffer le hanno inviato un messaggio preciso: "Non dirlo a nessuno". L’attrice ha aggiunto: "Abbiamo fatto una specie di patto segreto. Lo sappiamo solo noi tre e cosa farne sarà una decisione loro". Secondo Brown, il mistero è tale che persino gran parte del cast è convinta che Undici sia morta. "Jake (Bongiovi, suo marito) leggeva le reazioni online e mi diceva che il pubblico era completamente diviso. La cosa divertente è che tutto il cast pensa che io sia morta. È davvero maleducato da parte loro", ha scherzato. Poi ha aggiunto: "Continuavo a dire: "Abbiate fede!". Un po’ di speranza, dai".

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Mentre David Harbour ritiene che la morte di Undici fosse prevista fin dall’inizio, Noah Schnapp è convinto che il personaggio sia ancora vivo. I fratelli Duffer, invece, hanno sempre descritto il finale come "dolceamaro", senza confermare nulla.

Millie Bobby Brown e il rapporto con il cast di Stranger Things: "Sono stati nella mia vita più della mia stessa famiglia"

Millie Bobby Brown ha anche parlato dell’impatto emotivo che la conclusione della serie ha avuto su di lei. "Sono una persona molto solare, ma gennaio è stato davvero difficile. Non pensavo che mi avrebbe colpito così tanto", ha confessato. Terminata l’esperienza di Stranger Things, l’attrice ha sentito il bisogno di contattare tutti i colleghi per chiarire eventuali incomprensioni e salutarsi nel migliore dei modi. "Li ho chiamati tutti per cercare di sistemare qualsiasi cosa fosse rimasta in sospeso. Dicevo: "Continueremo a essere amici, vero? Non smetterete di parlarmi? Se vi ho mai ferito o fatto stare male, mi dispiace davvero"."

Brown ha spiegato che il cast era diventato una seconda famiglia: "Sono stati nella mia vita più della mia stessa famiglia. Li vedevo ogni giorno, molto più spesso di quanto tornassi a casa per cenare con i miei genitori." Ripensando a quel periodo, ha ricordato: "Mi sono seduta e ho iniziato a piangere. È stato uno dei momenti più difficili della mia vita." E ha concluso spiegando quanto sia stato difficile separarsi dal personaggio: "Undici ero io. Dire addio a lei è stato devastante e credo che mi mancherà più di qualsiasi altra cosa."

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