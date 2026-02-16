Maya Hawke si sposa a New York e riunisce a sorpresa il cast di Stranger Things Maya Hawke ha sposato il musicista Christian Lee Hutson con una cerimonia a sorpresa a New York

Parte del cast di Stranger Things si è ritrovata, all’improvviso, a New York: ma non per un evento di promozione della serie ormai conclusa (o quasi), ma per il matrimonio di Maya Hawke, una delle interpreti del popolare serial Netflix. L’attrice, 27 anni, ha sposato sabato il cantante Christian Lee Hutson, 35 anni, con una cerimonia a sorpresa in città, trasformata in una sorta di mini-reunion a poca distanza dalla messa in onda del finale della serie. All’evento in abito da sera erano presenti Joe Keery, Natalia Dyer, Sadie Sink, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin, visti arrivare ben coperti per il freddo.

Maya Hawke e la reunion incompleta

Non tutti, però, erano della partita: tra gli assenti vengono citati Millie Bobby Brown, Charlie Heaton, David Harbour, Winona Ryder, Noah Schnapp e Jamie Campbell Bower: il motivo della loro assenza non è noto. Semplici impegni pregressi su altri set o c’è di più? Alla festa, ad ogni modo, erano invece immancabilmente presenti i genitori di Maya, Ethan Hawke e Uma Thurman, insieme al fratello minore Levon Roan Thurman-Hawke. Thurman è stata fotografata con un abito azzurro chiaro e scarpe coordinate, mentre Ethan Hawke ha indossato un completo total black per accompagnare la figlia all’altare.

Le immagini della giornata mostrano la sposa camminare per le strade di New York con un abito bianco a balze, un cappotto con dettagli piumati e un velo dal gusto d’altri tempi; lo sposo, invece, ha scelto uno smoking classico. La funzione si è tenuta alla St. George’s Episcopal Church di Manhattan e tra gli invitati si sono visti anche altri volti noti, come Sam Nivola (che ha lavorato con Hawke nel film Maestro del 2023) e Kathryn Newton (con Maya nell’adattamento TV britannico di Piccole Donne del 2017).

Maya Hawke: figlia d’arte nel Sottosopra

Maya Hawke è entrata in Stranger Things nella terza stagione (2019) nel ruolo di Robin Buckley, migliore amica di Steve Harrington (interpretato da Joe Keery), nella serie sci-fi ambientata negli anni ’80 che si è recentemente chiusa con il discusso episodio finale. Oltre al successo come attrice, Hawke ha portato avanti anche il suo progetto musicale, ed è proprio in quell’ambiente che ha conosciuto Hutson, inizialmente solo un amico. Nel tempo i due hanno collaborato a più progetti, compresi gli ultimi due album di lei: Chaos Angel (2024) e Moss (2022). In un’intervista allo Zach Sang Show nel giugno 2024, Hawke aveva parlato in modo molto diretto del loro rapporto, dicendo quanto per lei sia stato positivo mettersi insieme a una persona già amica: secondo l’attrice, "uscire con i propri amici" funziona perché l’altra persona ti conosce davvero e non ti riduce a un’immagine ideale su cui proiettare aspettative.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

